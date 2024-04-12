Близькі до Орбана кампанії таємно купили один з найбільших телеканалів ЄС – розслідування

Мажоритарний пакет акцій Euronews обсягом 170 млн євро у 2022 році було викуплено португальським інвестиційним фондом Alpac Capital

Секретні документи, які дослідили Група угорських, французьких і португальських журналістів провела низку розслідувань і з'ясувала, що близькі до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана особи таємно купили один з найбільших європейських телеканалів – Euronews. Про це йдеться у великому матеріалі групи журналістів з французького Le Monde, португальського Expresso та угорського Direkt36.

Як з’ясували розслідувачі, мажоритарний пакет акцій Euronews обсягом 170 млн євро у 2022 році було викуплено португальським інвестиційним фондом Alpac Capital, який схвалив французький уряд, бо канал тоді базувався у Ліоні. При цьому внесок у розмірі 45 млн євро зробив угорський інвестиційний фонд Szechenyi Funds (SZTA), до якого було причетне міністерство фінансів Угорщини, а щонайменше третину коштів у межах угоди поповнили джерела, дотичні до Орбана.

За інформацією журналістів, в угоді також брала участь компанія, яка є важливим гравцем у пропагандистських акціях угорського уряду. Зі звітів цієї компанії можна встановити, що один із інвесторів Європейського інвестиційного фонду Future Media отримав довгостроковий кредит на суму 12,5 млн євро від угорської компанії New Land Media, яка вже протягом тривалого часу обслуговує урядові комунікаційні компанії на сотні мільярдів форинтів. Саме ними опікується один з найближчих довірених людей Орбана – Антал Роган, голова канцелярії прем'єр-міністра. До того ж, купівлею Euronews займався голова Alpac Capital Педро Варгас Давид, який є сином ексдепутата Європарламенту Маріо Давида – колишнього радника й особистого друга прем’єра Угорщини.

За інформацією журналістів, в угоді також брала участь компанія, яка є важливим гравцем у пропагандистських акціях угорського уряду. Зі звітів цієї компанії можна встановити, що один із інвесторів Європейського інвестиційного фонду Future Media отримав довгостроковий кредит на суму 12,5 млн євро від угорської компанії New Land Media, яка вже протягом тривалого часу обслуговує урядові комунікаційні компанії на сотні мільярдів форинтів. Саме ними опікується один з найближчих довірених людей Орбана — Антал Роган, голова канцелярії прем'єр-міністра. До того ж, купівлею Euronews займався голова Alpac Capital Педро Варгас Давид, який є сином ексдепутата Європарламенту Маріо Давида – колишнього радника й особистого друга прем’єра Угорщини.

Серед документів, отриманих групою розслідувачів, є, наприклад, листування, в якому угорська юридична фірма, пов'язана із SZTA, протягом кількох місяців переслідувала главу фонду Alpac Capital, щоб спробувати примусити його сплатити неоплачені рахунки.

Це не перший випадок, коли приблизно одні й ті самі гравці таємно фінансують важливі інвестиції для угорського уряду. Після повернення Віктора Орбана до влади в 2010 році багато незалежних ЗМІ в Угорщині або припинили свою діяльність, або були викуплені його бізнес-союзниками і перетворилися на провладні медіа.

Восени 2023 року Direkt36 показав, що SZTA також надало понад 70 мільярдів угорських форинтів телекомунікаційної компанії 4iG, яка багато в чому підтримує уряд Орбана та яку особисто прем'єр-міністр вважає пріоритетною. Згідно з документами, таким чином було створене підґрунтя для масштабування компанії телекомунікацій та інформаційних технологій. Інакше кажучи, офіційно приватна компанія таємно отримала десятки мільярдів угорських форинтів із грошей платників податків для розширення своєї імперії.

Ще до інвестицій в Euronews угорські урядові кола робили спроби експансії на закордонному медіаринку. Як раніше повідомляли Direkt36 та інші видання, близькі до уряду діячі вклали значні суми у медіаринок балканських країн. Крім інвестицій в Euronews, Девід та його діловий партнер купили португальський тижневик Nascer do Sol і щоденну газету I.

Хоча у групи журналістів немає інформації про те, що Орбан був безпосередньо залучений до цієї угоди під прикриттям, таке медіа з європейським охопленням, як Euronews, загалом відповідало амбітним політичним планам прем'єр-міністра, про які він заявив у березневій промові, що «у нас немає іншого вибору, ми маємо окупувати Брюссель».

Раніше повідомлялося, що в Угорщині десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду Орбана