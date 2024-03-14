Росія знову скликає Радбез ООН: оголошено причину

Росія вигадала нову причину для скликання засідання Радбезу ООН

Росія запросила провести засідання Ради Безпеки ООН з розслідування диверсій на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік – 2». Про це повідомив у середу перший заступник постійного представника РФ під час всесвітньої організації Дмитро Полянський, передають росЗМІ.

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До відома, Російська делегація запросила на 11 липня проведення відкритого засідання Ради безпеки ООН на тему підриву «Північних потоків».

Як повідомлялося, 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

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Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на «Північних потоках» стоять спецслужби США.

Раніше Росія запросила проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН 12 січня. Засідання росіяни вирішили скликати після ударів США, Британії та союзників по базах хуситів у Ємені.

Також Російська Федерація ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН, аби вкотре поскиглити та повторити свої наративи. Зокрема запросила пропагандистів.

Як відомо, Росія скликала засідання Ради безпеки ООН після завдання ударів по центру підготовки операторів БПЛА в тимчасово окупованому Донецьку.

Нагадаємо, Російська Федерація запросила проведення 12 вересня засідання Ради Безпеки ООН для обговорення постачань західної зброї Україні. Раніше РФ кілька разів виносила це питання в Радбезі ООН, проте піддавалася гострій критиці з боку більшості країн-членів, оскільки сама отримує зброю з Ірану та Північної Кореї, порушуючи резолюції РБ ООН, які забороняють такі операції з цими країнами.