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Дружина генерала СБУ від початку війни заробила на елітну квартиру у Києві: розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Дружина генерала СБУ від початку війни заробила на елітну квартиру у Києві: розслідування
Недешева нерухомість є не лише у дружини Вітюка, а й у його матері, яка є не бізнесменкою, а лікарем
фото з відкритих джерел

Офіційно дружина Вітюка є підприємцем, але про її діяльність абсолютно нічого не відомо

Уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у грудня 2023 року, дружина голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка  Юлія придбала дороговартісну квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську. У декларації Вітюка значиться, що житло придбали за 12,8 мільйонів гривень, однак ринково ціна такої квартири складає понад 20 мільйонів гривень. Житло начебто придбали за доходи дружини, яка зареєструвала ФОП за кілька днів до повномасштабної війни, і даних про діяльність якої ніде немає, йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Згідно з офіційною декларацією Іллі Вітюка, у 2021 році він заробив 700 тисяч гривень, а у 2023 році, коли він уже очолював департамент кібербезпеки, його доходи склали 1,8 млн грн на рік

Журналісти зазначають, що ФОП дружина Вітюка Юлія відкрила невдовзі після призначення чоловіка на нинішню посаду, на початку лютого 2022 року. І уже за 2022 рік заробила 9,4 млн грн прибутку, та ще 13,4 млн грн  у 2023 році.

Водночас про діяльність дружини Вітюка нічого не відомо. Головний вид діяльності ФОП дружини представника СБУ — сфера права. Журналістам не вдалось знайти жодних даних про юридична послуги, за які Юлія Вітюк отримує понад 1 мільйон гривень на місяць, а також  ані адреси офісу, ані контактних даних для клієнтів. З журналістами жінка про свою роботу говорити також відмовилась. Як і про придбану квартиру.

Квартиру на 195 квадратних метрів Юлія Вітюк придбала у грудні 2023-го.

Витяг з Державного реєстру речових прав
Витяг з Державного реєстру речових прав
фото Слідство.інфо

Такого розміру квартира з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже 1,5 мільйона доларів. На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр.

На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр
На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр
фото Слідство.інфо

В офіційній декларації Вітюка, яку напередодні публікації розслідування приховали із відкритого доступу,  вказано, що ця квартира придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Однак ріелтори зазначають, що така нерухомість могла коштувати насправді близько 585 тисяч доларів за квартиру без ремонту. Це 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі.

Ілля Вітюк на звʼязок з редакцією «Слідства.Інфо» не вийшов.  В СБУ на запит відповіли, що дружина Іллі Вітюка є приватним підприємцем, чиї доходи та накопичення дозволили придбати відповідний об’єкт нерухомості.

Витяг з Держааного реєстру речових прав
Витяг з Держааного реєстру речових прав
фото Слідство.інфо
Витяг з Держааного реєстру речових прав
Витяг з Держааного реєстру речових прав
фото Слідство.інфо
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Однак недешева нерухомість є не лише у дружини Вітюка, а й у його матері, яка є не бізнесменкою, а лікарем. Крім нерухомості у Тернополі та Броварах, жінка має дві квартири у Києві. Одна – двокімнатна квартира на Дніпровській набережній. Цю квартиру на лівому березі вона придбала ще в 2013 році, і саме тут, згідно з декларацією, жив Вітюк з родиною у 2021-му та 2022-му. Нині вартість подібної на ринку — 177 тисяч доларів.

ЖК на лівому березі Дніпра у Києві
ЖК на лівому березі Дніпра у Києві
фото Слідство.інфо

Друга квартира у матері Вітюка є у затишному парковому комплексі майже в середмісті Києва. Її ринкова вартість майже 100 тисяч доларів.

Журналіст «Слідства.Інфо» зателефонував матері посадовця СБУ, щоб запитати про придбану нерухомість, однак жінка відмовилася говорити, пояснивши свою відмову зайеятістю на роботі. На подальші дзвінки Наталія Вітюк не відповіла.

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«У підсумку, тільки дружина та матір Вітюка володіють нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Заможність родини зростала разом з карʼєрою Іллі Вітюка», - зазначають журналісти.

Напередодні в інтерв’ю «Укрінформу» Ілля Вітюк заяви, що проти нього готуються інформаційно-психологічні атаки про його статки.

«Хтось дуже хоче зманіпулювати моїми персональними даними стосовно місця проживання, нерухомості й діяльності моєї дружини, яка є приватним підприємцем, батьків. Хоча я подаю декларацію, яка перевіряється в НАЗК, з бізнесу дружини сплачуються всі податки, тобто вся інформація є прозорою і відкритою для перевірки», – заявив Вітюк.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Нацбанку Олександром Зимою.  

Доктор юридичних наук, член Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ Василь Шакун зазначив, що є надія, що справа Зими розслідуватиметься ефективно, адже західні партнери вимагають від України боротьби з корупцією та ручним управлінням в держорганах. 

Теги: податки нерухомість слідство житло розслідування квартира

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