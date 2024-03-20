Збитки екології на 145 млн грн: викрито незаконну вирубку дерев у Нацпарку на Одещині (фото, відео)

Наразі чиновник звільнений з посади та обвинувачується у перевищенні службових повноважень

Посадовець філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України» незаконно видавав лісорубні квитки своїм підлеглим для вирубки дерев під виглядом санітарного оздоровлення лісу

Начальник однієї з філій ДП «Ліси України» організував незаконну рубку дерев на території Національного природного парку «Куяльницький», які є об’єктом природно-заповідного фонду в Одеській області, завдавши державі збитків на 145, 6 млн грн. Про завершення досудового розслідування у справі у середу, 20 березня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань та Одеській обласній прокуратурі.

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Як повідомляється, посадовець філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України» незаконно видавав лісорубні квитки своїм підлеглим для вирубки дерев під виглядом санітарного оздоровлення лісу.

За цією схемою протягом 2022-2023 років на території понад 200 га природно-заповідного фонду парку було незаконно зрубано більш ніж півтори тисячі дубів, ясенів та акацій. Відповідно до судової інженерно-технічної експертизи збитки довкіллю оцінено в 145,6 млн грн.

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За позовами Одеської обласної прокуратури суд скасував вказані лісорубні квитки та припинив рубку, яка мала проводитись до кінця 2023 року.

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Наразі чиновник звільнений з посади та обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі обвинуваченому вручено цивільний позов на всю суму завданих збитків.