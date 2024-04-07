Закон про мобілізацію, розстріл беззбройних українських військовополонених. Головне за 7 квітня

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію

Добірка головних новин за 7 квітня

Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині. На території Запорізької АЕС вибухнув дрон. Депутати завершили розгляд правок закону про мобілізацію. Військкомати вже за декілька місяців отримають з реєстрів дані про чоловіків. На Одещині люди у військовій формі викрали підлітка. Орбан порадів перемозі соратника Фіцо на виборах у Словаччині. Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази. «Главком» склав добірку новин 7 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині

Росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

На кадрах видно, як представник ЗС РФ кілька разів стріляє у беззбройних нерухомих військових, імовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулася поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

Скріншот із відео розстрілу полонених

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На території Запорізької АЕС вибухнув дрон

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Здійснено атаку ЗСУ по куполу шостого енергоблока Запорізької АЕС. Критичних пошкоджень і постраждалих немає. Загроз порушення меж безпеки не зафіксовано.

Раніше сьогодні зафіксовані прильоти в районі вантажного порту і їдальні на території ЗАЕС, пошкоджено вантажівку з продуктами», – повідомило призначене окупантами «керівництво» станції.

«Росатом», який керує окупованим об'єктом, закликав керівництво МАГАТЕ та країн ЄС «відреагувати на спробу ескалації ситуації навколо ЗАЕС».

Своєю чергою гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію.

«Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС були поінформовані про те, що сьогодні на майданчику станції здетонував безпілотник. Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку», – заявив він.

Депутати завершили розгляд правок закону про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію. Про це повідомив член Комітету Олександр Федієнко.

«Кабінет військово зобовʼязаного так і залишився правом.

Проговорили про мотивацію та соціальний захист. Мова йде щодо грошових виплат за знищення чи захоплення озброєння та військової, бойової (спеціальної, спеціалізованої) техніки противника. Розмір встановлюється КМУ.

Пільги по іпотеці.

Пільги щодо купівлі ТЗ.

Перегляд діагнозів людей з інвалідністю, яка була встановлена після 24 лютого 2022 року.

Інші питання обговорювались у форматі консультацій», – зазначив Федієнко.

За його словами, порівняльна таблиця до законопроекту про мобілізацію буде готова незабаром.

«Тому Комітет взяв перерву у засіданні, та готовий одразу зібратись, як буде готова таблиця», – додав нардеп.

Військкомати вже за декілька місяців отримають з реєстрів дані про чоловіків

Уже за декілька місяців військкомати отримають з реєстрів дані про чоловіків віком 17-60 років. Про це заступниця голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець сказала у ефірі телемарафону.

«Ми робимо інформаційною, електронною, нашу військову частину. Робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва. Законодавча база вже створена, питання до конкретних виконавців», – сказала Мошенець.

На Одещині люди у військовій формі викрали підлітка

На Одещині у селі Приозерне Суворовської громади люди у військові формі заштовхали 14-річного підлітка до буса та вивезли у бік сусіднього села. Про подію виданню «Бессарабія Inform» розповіла начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі.

За словами жінки, троє чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами «без розмов закинули 14-річного хлопчину до білого буса». Проте, коли вони дізналися вік хлопця – то відпустили на трасі.

Це сталося, коли хлопець центральною вулицею Приозерного йшов до своєї дівчини. Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих чоловіків у формі із автоматами та заламали йому руки. На голові викрадачів були балаклави з намальованими білими щелепами. Хлопчина бачив тільки очі чоловіків. А за кермом сидів водій.

Начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради наголосила, що за хлопця нікому було заступитися, оскільки він є круглим сиротою, а опікуном стала для нього, його брата (хлопці двійнята) та молодшої сестри рідна бабуся. Брати навчаються у восьмому класі школи села Приозерне.

Вона наголосила, що неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

«Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобуса, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім – до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, завдаючи удари по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою», – каже начальниця відділу соціального захисту населення.

На запитання, чи виглядав хлопчик доросліше свого віку, пані Оксана відповіла, що він доволі низенького зросту, проте широкоплечий. Але якщо придивитися до хлопця, то він зовні як чотирнадцятирічна дитина.

Коли хлопця вже везли у мікроавтобусі, нападники нарешті запитали про його вік. І коли дізналися, що йому 14 років, не повірили – цікавилися його паспортом.

А коли зрозуміли, що вони везуть неповнолітнього, випустили його з буса та зняли стяжки.

Чоловіки у формі також попередили хлопця, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де мешкають його рідні та він сам.

Нападники висадили хлрця при в’їзді до села Червоний Яр. Звідти він пішки пройшов 5-7 кілометрів, витративши на цей шлях майже дві години.

«Він був засмучений, його трусило всього. Дитина була в шоковому стані. Він три дні не їв, три ночі не спав. В нього піднялася температура, та сильно боліла спина», – розповіла пані Оксана.

Хлопець, попри погане самопочуття, вже наступного дня пішов до школи, проте нікому не розповідав про подію.

Про викрадення підлітка та побиття дізналася вчителька української мови від його бабусі, яка торгує свічками в церкві. А сам хлопчина був паламарем при місцевому храмі.

Уже після зізнання школяра вчителька негайно сповістила про це директора школи та старосту села. Тоді ж викликали поліцію, але рішучих дій від правоохоронців не дочекалися.

Із хлопчиком працював психолог, тому що дитина була відстороненою. Далі небайдужі соціальні працівники та психолог звернулися разом із бабусею постраждалого до Ізмаїльської окружної прокуратури. Сама Оксана Іванівна сповістила про цей випадок Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, а саме його представництво в Одесі.

«Був би цей хлопчина дитиною якихось чиновників, тоді б поліцейські землю рили, але знайшли б винуватих за дві години», – наголосила Оксана Терзі.

У суботу, 5 квітня, пані Оксана знову викликала поліцію. Правоохоронці неохоче приїхали до села Приозерне після погроз жінки надати розголосу цій ситуації, де фігурують військові, на всеукраїнському рівні.

За її словами, 14-річний хлопець пройшов медогляд, але синців не було, адже від моменту викрадення пройшло три дні. У нього лише залишились сліди від стяжок.

«Ці військові знали, як бити, бо всі внутрішні органи у хлопчика болять», – наголосила Оксана Терзі.

Жінка підкреслила, що після жорсткої розмови з поліцією всі покази хлопчини записувалися на камеру, відразу знайшлися очевидці викрадення, дитину запросили на слідчий експеримент. На додаток, поліцейські поїхали до Червоного Яру, аби відшукати камери відеоспостереження.

Орбан порадів перемозі соратника Фіцо на виборах у Словаччині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав із перемогою на президентських виборах у Словаччині Петера Пеллегріні, коаліційного партнера проросійського прем’єра Роберта Фіцо. Свій вітальний допис політик опублікував у Twitter (Х).

Орбан порадів перемозі антиукраїнського посадовця.

«Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!», – написав він.

Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль». Про це повідомляє Times of Israel.

Виведення ізраїльських військ з півдня Гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

Як зазначили в Times of Israel, бригада «Нахаль» має завдання гарантувати безпеку так званого коридору Нецарім, який зі сходу на захід перетинає Сектор Гази. Цей коридор завдовжки понад шість кілометрів Ізраїль завершив будувати у 2024 році.

Коридор дає змогу Армії оборони Ізраїлю здійснювати рейди в північній і центральній частині Гази, а гуманітарним організаціям – доставляти туди допомогу. Водночас він не дозволяє палестинцям повертатися в північну частину Сектора.