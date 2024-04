В Угорщині десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду Орбана (відео, фото)

6 квітня у Будапешті десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє The Guardian.

Угорці викрикували «Ми не боїмося» і «Орбан, йди у відставку». Люди несли угорський прапор та були вбрані в одяг у червоно-біло-зелених кольорах.

🇪🇺🇭🇺 Budapest, Hungary - now 👏 The streets of the Hungarian capital are filled with people tired of Viktor Orban policies 🫡pic.twitter.com/gchnoptFD9