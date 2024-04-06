В Угорщині десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду Орбана (відео, фото)

43-річний Петро Мадяр є організатором акції протесту

6 квітня у Будапешті десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє The Guardian.

Угорці викрикували «Ми не боїмося» і «Орбан, йди у відставку». Люди несли угорський прапор та були вбрані в одяг у червоно-біло-зелених кольорах.

🇪🇺🇭🇺 Budapest, Hungary - now 👏 The streets of the Hungarian capital are filled with people tired of Viktor Orban policies 🫡pic.twitter.com/gchnoptFD9 April 6, 2024

43-річний Петро Мадяр є організатором акції протесту. Він колишній чоловік ексміністерки юстиції Орбана Юдіт Варгою, який планує створити власну партію.

У лютому чоловік здобув широку популярність, виступивши з провокаційними коментарями щодо внутрішньої роботи уряду. Петро Мадяр також опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною, в якій Варга детально описала внутрішні процеси в уряді. Прокуратура наразі розслідує ці заяви.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта.

Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення.