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В Угорщині десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду Орбана (відео, фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
В Угорщині десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду Орбана (відео, фото)
Люди вимагають відставку Орбана
фото: соцмережі

43-річний Петро Мадяр є організатором акції протесту

6 квітня у Будапешті десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє The Guardian.

Угорці викрикували «Ми не боїмося» і «Орбан, йди у відставку». Люди несли угорський прапор та були вбрані в одяг у червоно-біло-зелених кольорах.

43-річний Петро Мадяр є організатором акції протесту. Він колишній чоловік ексміністерки юстиції Орбана Юдіт Варгою, який планує створити власну партію.

В Угорщині десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду Орбана (відео, фото) фото 1

У лютому чоловік здобув широку популярність, виступивши з провокаційними коментарями щодо внутрішньої роботи уряду. Петро Мадяр також опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною, в якій Варга детально описала внутрішні процеси в уряді. Прокуратура наразі розслідує ці заяви.

В Угорщині десятки тисяч людей вийшли на масштабну акцію протесту проти уряду Орбана (відео, фото) фото 2

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі очікує подальших покращень у відносинах Києва і Будапешта. 

Дмитро Кулеба зазначив, що їхні переговори були тривалими, не наводячи конкретних деталей щодо тем обговорення. 

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Теги: Угорщина Віктор Орбан мітинг

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