«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч

Байден закликав Палату представників надіслати йому ухвалений законопроєкт про національну безпеку, який минулого місяця був прийнятий Сенатом

Байден використав спільний виступ зі спікером Джонсоном, щоб закликати законодавців ухвалити в Палаті представників Конгресу допомогу Україні

У ніч проти 16 березня у Курську пролунали потужні вибухи. Зокрема в Білгородській області нібито український дрон врізався в легковий автомобіль, внаслідок чого постраждали 5 осіб. Президент США Джо Байден використав спільний виступ зі спікером Майком Джонсоном, щоб закликати законодавців ухвалити в Палаті представників Конгресу допомогу Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Окупанти вдарили по Конотопу

Увечері 16 березня російські загарбники завдали удару із застосуванням ракетного озброєння по Конотопу Сумської області.

Про це повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін та Сумська обласна військова адміністрація.

За словами мера міста, наслідки ворожої атаки нині з'ясовуються.

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«На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби. Наслідки уточнюються», – йдеться в його заяві.

Як зазначили в ОВА, сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп.

Перед цим у командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією російських окупантів у Сумській та Донецькій областях. У регіонах була оголошена повітряна тривога.

Суд відпустив експосадовця Міноборони Лієва з-під варти

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому чиновнику Міністерства оборони Олександру Лієву, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Про це повідомляє «Суспільне».

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ВАКС розглядав скаргу адвокатів чиновника, які просили суд відпустити підзахисного із СІЗО. Справу розглядав суддя, який раніше вже відпускав Лієва з-під варти.

Як стало відомо із запису трансляції засідання, під час розгляду справи прокурор з невідомих причин не був присутній.

За словами адвоката Назара Кульчицького, суд випустив Лієва з-під варти під особисте зобов’язання.

«Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву – перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО», – сказав адвокат.

Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні

Президент США Джо Байден використав спільний виступ зі спікером Майком Джонсоном, щоб закликати законодавців ухвалити в Палаті представників Конгресу допомогу Україні, повідомляє The Hill.

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Виступаючи на щорічному обіді «Друзів Ірландії» з нагоди Дня Святого Патріка, де були присутні законодавці від обох партій включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, Байден висловив вдячність Ірландії за надання гуманітарної допомоги Україні під час її війни з Росією та населенню Гази під час війни між Ізраїлем та ХАМАС.

«Я впевнений, що переважна більшість членів Конгресу готові зробити свій внесок. І я продовжую закликати кожного члена в цій кімнаті протистояти Володимиру Путіну. Він – злочинець», – додав Байден, після чого присутні в залі, включаючи спікера, зааплодували.

Байден закликав Палату представників надіслати йому ухвалений законопроєкт про національну безпеку, який минулого місяця був прийнятий Сенатом. Він передбачає виділення 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також фінансування Ізраїлю і гуманітарної допомоги в Газі. Однак Джонсон досі не виніс його на голосування в Палаті представників.

«Він посилає чіткий сигнал, що Америка стоїть на сторожі свободи, і ми ні перед ким не схиляємося. Ні перед ким у світі», – сказав Байден.

Лео Варадкар, міністр закордонних справ Ірландії, підтримав заклики Байдена надати допомогу Україні.

«Україна не повинна впасти, і ми разом повинні підтримувати її стільки, скільки буде потрібно», – наголосив Варадкар.

Білий дім прокоментував можливість розміщення іноземних військ в Україні

США не заперечують пропозицію інших країн НАТО розмістити свої війська на території України та підкреслюють, що це є суверенним рішенням кожної країни. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

У відповідь на запитання, чи просить адміністрація Байдена інші країни, такі як Франція, припинити розмови щодо надсилання військ в Україну, Кірбі чітко наголосив: «Ні».

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На запитання, чи виступають США проти того, аби інші країни робили це, представник Білого дому зазначив, що це є суверенним рішенням, яке оцінює та приймає кожна нація. Водночас він зауважив, що Сполучені Штати продовжують залишатися на позиції, оголошеної президентом США Джо Байденом раніше.

«Я можу говорити лише від імені цієї суверенної нації (США – ред.) та цього головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не будемо розміщувати свої війська (в Україні – ред.)»,- зауважив радник Байдена.

«Бавовна» у Росії

У ніч проти 16 березня у Курську пролунали потужні вибухи. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотників.

За словами губернатора Романа Старовойта, ППО, нібито, збило три дрони.

«Силами ППО в Курській області знищено безпілотника літакового типу», – повідомив Старовойт.

Зокрема в Білгородській області нібито український дрон врізався в легковий автомобіль, внаслідок чого постраждали 5 осіб. Про це заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За Гладкова, в селі Глотове Грайворонського міського округу легкове авто, що рухалося дорогою, зазнало атаки «з боку ЗСУ» за допомогою дрона-камікадзе.

Унаслідок вибуху авто загорілося, постраждали 5 осіб, які перебували в ній. Неповнолітній хлопець отримав контузію головного мозку, у чоловіка – поранення черевної порожнини та осколкові поранення кінцівок.

Ще у два чоловіки отримали контузії середнього ступеня тяжкості, у жінки – осколкові поранення обличчя і лопаткової ділянки, а також контузія.

Орбан заговорив про «окупацію» Брюсселя

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п’ятницю, що він готовий пройти маршем до Брюсселя та «окупувати» серце ЄС перед виборами до Європейського парламенту. Про це Орбан сказав на мітингу в Будапешті, присвяченому національному дню Угорщини, передає Reuters.

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Орбан заявив на мітингу серед близько 1000 своїх прихильників, що якщо Угорщина хоче захистити свою свободу і суверенітет, у неї «немає іншого вибору, окрім як окупувати Брюссель» напередодні виборів до Європейського парламенту.

«Ми підемо на Брюссель і самі принесемо зміни до Європейського Союзу», – сказав прем'єр-міністр Угорщини.

У Орбана вже давно є суперечки з іншими членами ЄС з низки питань, зокрема він відмовляється надсилати Україні допомогу та досі підтримує економічні зв’язки з Москвою після вторгнення РФ в Україну. Угорський прем'єр також заявляв, що дії ЄС завдають шкоди фермерам, середньому класу, компаніям, «і, крім усього цього, втягують Європу у війну».