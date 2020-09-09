Богдан розповів подробиці скандальної поїздки Зеленського до Оману



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Володимир Зеленський у січні з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман

Богдан хотів надіслати по президента державний літак, щоб пом’якшити повернення, але йому у цьому відмовили

Ексголова Офісу Президента Андрій Богдан розповів про скандальну поїздку президента Володимира Зеленського до султанату Оман.

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Богдан сказав, що президент тоді ще не звик до того, що всі дії потрібно узгоджувати.

«Людина половину свого життя проводила за кордоном. У нього була вільна професія [актора], коли ти їдеш, куди хочеш, робиш, що хочеш, кажеш, що хочеш, і ні перед ким не звітуєш. А тут правила, правила, правила. Просто він втомився, він захотів на море», – сказав Богдан.

Він вважає, що рішення Зеленського полетіти до Оману було помилковим – цього не потрібно було робити за жодних обставин.

Також, за словами Богдана, він хотів надіслати по президента державний літак, щоб пом’якшити повернення, але йому у цьому відмовили.

Нагадаємо, ексголова Офісу президента Андрій Богдан перед звільненням з посади офіційно відповів, що поїздка президента Володимира Зеленського до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Раніше Державне управління справами надало відповідь на запит «Главкома», що не здійснювало оплату витрат і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами державіаційного підприємства «Україна» президента Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману