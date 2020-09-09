Андрій Богдан покинув Україну через погрози



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Андрій Богдан покинув Україну

Після виходу інтерв'ю Богдан перетнув україно-румунський кордон

Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що через погрози залишив Україну.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Колишній глава ОП заявив, що після виходу інтерв'ю перетнув україно-румунський кордон.

«У зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер слідкуйте тут», - написав Богдан.

Раніше сьогодні вийшло інтерв'ю Богдана, в якому він заявив, що наразі з образу «свого хлопця», який був під час виборчої кампанії, Володимира Зеленського перетворюють на «Брежнєва».

Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою.

Він розповів, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко та про те, що у «Слузі народу» багато дурнів.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

В середині серпня спалили автівку Богдана.