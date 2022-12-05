Британська розвідка пояснила, чому Росія скоротила авіанальоти по Україні

Росія втратила в ході війни понад 60 літаків

Кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. Зараз російські літаки здійснюють десятки вильотів на день порівняно з максимумом 300 на день у березні 2022 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається в повідомленні, до цього часу Росія втратила в ході війни понад 60 літаків, включаючи ще один винищувач-бомбардувальник Су-24М FENCER і штурмовик Су-25 FROGFOOT минулого тижня.

За даними британської розвідки, скорочення літако-вильотів є результатом високої загрози, що зберігається з боку української ППО, обмежень льотного часу російських літаків і погіршення погоди.

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«Оскільки російська тактика наземних атак значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, продовжуватимуть проводити мало операцій із наземних атак через погану зимову погоду», – вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.