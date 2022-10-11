Зеленський виступив на саміті лідерів G7: текст промови

Сьогодні, 11 жовтня, розпочалася термінова нарада глав країн «Великої сімки» (G7). У ній бере участь президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити загальні зусилля, щоб створити повітряний щит для України. Про це український президент сказав під час свого виступу на відеоконференції лідерів «Групи семи» та України.

Наводимо текст промови президент повністю.

Дорогі колеги, дорогі друзі!

Дякую, пане канцлере Шольце, за скликання цього позачергового саміту «Групи семи» і дякую усім країнам, що підтримали цю ініціативу і всім лідерам, які зараз тут присутні.

Вже другий день Україна потерпає від масованих російських ракетних ударів. І 230 день – від російської терористичної війни.

Відучора ворогом застосовано вже більше сотні крилатих ракет і десятки різних безпілотників, включно з іранськими "шахідами". І кожні десять хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських «Шахідів». Ось за одну годину цього ранку, як приклад:

5:01– «Шахід» збито над Чорним морем. 5:11 – ще один збито.

5:13 ще один. 5:28 знову «Шахід».

5:30 ще «шахід».

5:36, 5:49 – два знову «Шахіди».

І так майже щогодини! Плюс 28 пусків сьогодні російських ракет. І це тільки за цей ранок. І 84 ракети за вчора.

Ми всі маємо бути свідомі того, що це ворог – не тільки України. Це ворог і кожного з вас.

Він не обмежується тільки ракетами. Бачимо диверсії проти газогонів в Балтійському морі і проти критично важливих кабелів у Європі. Бачимо енергетичну кризу. Продовольчу кризу і штучну загрозу голоду для африканських і азійських країн. І хто це все робить? Хто провокує і розпалює? Держава-терорист. І це Росія. Сьогодні це так.

Росія хоче спровокувати хаос в Україні і в усьому демократичному світі і тому використовує усе – від ракетних ударів до захоплення атомної станції, погроз радіаційною катастрофою, від диверсій проти інфраструктури в Європі до свідомої спроби знищити енергообʼєкти України. Знищити всі. Все це ми повинні з вами зупинити.

Я дякую вам за всю вже надану допомогу. Вона велика, вона суттєва. Але керівник Росії, який зараз знаходиться на завершальному етапі свого правління, все ще має можливість до підвищення ескалації. Ця його можливість є загрозою для усіх нас.

Але ми можемо подолати цю загрозу. У нас є формула миру. І зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати формулу миру так, щоб у держави-терориста не залишилося жодного шансу.

Перший пункт – оборонна підтримка. Повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру.

Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестануть працювати.

Я дякую Німеччині і особисто канцлеру Шольцу за прискорення постачання IRIS. Дякую США і особисто Президенту Байдену за рішення надати сучасні ПРО та ППО. І віримо, пане Президенте, що це будуть й системи середнього і дальнього радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану систему оборони.

Я дякую усім, хто допоміг нам вже зараз забезпечити нашу систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Але! Одних тільки "Шахідів" Росія замовила в Ірані 2400 – за даними нашої розвідки.

І тому, шановний пане канцлере, шановний Президенте Сполучених Штатів, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО і щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони. Завтра у форматі "Рамштайну" – я просив би, щоб наші міністри оборони обговорили це.

Пане Президенте Франції! Пане Премʼєр-міністре Італії! Ми дуже очікуємо постачання систем SAMP-T. І якщо це можливо, вони потрібні вже найближчими місяцями.

Шановні друзі!

Пані Премʼєр-міністр Трасс! Пане Премʼєр-міністре Трюдо! Пане Премʼєр-міністре Кішіда! Шановний Президенте Шарль Мішель! Шановна Урсула фон дер Ляєн! Я прошу вас посилити загальні зусилля, щоб допомогти фінансово створити повітряний щит для України. Мільйони людей будуть вдячними «Групі семи» за таку допомогу.

Другий пункт – територіальна цілісність України. Це також елемент нашої формули миру. І він логічно поєднується з третім пунктом – з покаранням, що є невідʼємним елементом будь-якої формули миру.

Хто розпочав збройну агресію – той міжнародний злочинець. Той має бути засуджений.

Захист територіальної цілісності України – це захист усього міжнародного правопорядку, починаючи від Статуту ООН. Різні потенційні агресори в світі спостерігають зараз за реакцією демократій на влаштований Росією фарс із псевдореферендумами і спробою анексії.

Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно.

Я дякую нашім європейським друзям за восьмий санкційний пакет. Але подивіться – восьмий пакет не є покаранням для Росії. Росія почала новий етап ескалації, а отже потрібен новий санкційний пакет – сильний пакет. І я прошу вас розробити його!

Ми маємо на рівні всієї «Групи семи», усього нашого демократичного світу відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом.

Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста.

Саме такі кроки можуть наблизити мир – вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни.

Треба визнати й очевидний факт: із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Він сам відкинув діалог. Попри всі наші намагання домовитись про мир протягом років! Він говорить ультиматумами, терор це і є його ставлення до світу, до інших людей.

Після російських ударів, усіх вбивств, усіх знущань з мирних людей і міжнародного права, ваші ж суспільства вас не зрозуміють, якщо не обірвати будь-які перспективи цього керівника терору.

Ми усі в світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії – який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, – або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир – і ця людина в Москві.

Зараз, поки ми не маємо можливості для дипломатії через те, що цей керівник Росії вірить тільки у терор, ми потребуємо оборонної підтримки. Саме на полі бою виборюється мир. Але також і у площині дипломатії – у нашій роботі над гарантіями безпеки для України і доповненням існуючої архітектури безпеки в Європі. Проект Kyiv Security Compact – це реальний внесок у безпеку, це далекоглядний елемент формули миру для усіх нас. Я прошу вас підтримати цей Compact!

І ще одне.

Мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він – з усіма сусідами. І я хочу звернути увагу на одну країну. Територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні. І зараз бачимо більшу загрозу.

Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано – вже вона втягнула їх. А прагне – втягнути безпосередньо.

Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення.

На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні «Групи семи» підтримати цю нашу ініціативу.

Дорогі колеги! Зараз визначальний час.

Цей керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу, пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися. Відступити. Програти. Це може бути бажанням тільки неадекватної людини – більше сотні тільки ракетних ударів менш ніж за дві доби проти цивільних людей, проти цивільної інфраструктури, псевдореферендуми, злочинна спроба анексії... Вдумайтесь – радіаційний шантаж!

Терорист повинен програти. Він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Давайте це забезпечимо!

Я дякую вам за допомогу! Прошу пробачення, що не встиг зараз подякувати кожній країні окремо, кожному лідеру персонально. Але Україна уміє бути вдячною, ми будемо вдячними, ми вдячні.

Ми наближаємо мир разом!

Слава Україні!

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, розпочалася термінова нарада глав країн «Великої сімки» (G7). У ній бере участь президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Німеччина скликала термінове засідання G7 через масовані обстріли рашистами України 10 жовтня.

Внаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становить 19 осіб, травмовано 97 осіб.

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині. Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.