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    «Намагаюся зберігати нервову систему». Єрмак розповів, чому не дивиться токшоу Шустера

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    Андрій Єрмак признався, що не дивиться шоу Савіка Шустера - «Намагаюся зберігати нервову систему». Єрмак розповів, чому не дивиться токшоу Шустера
    Андрій Єрмак признався, що не дивиться шоу Савіка Шустера
    фото: rbc.ua

    Керівник Офісу президента не розуміє суті звинувачень на свою адресу

    Голова офісу президента Андрій Єрмак вважає звинувачення у державній зраді, які нещодавно у дещо завуальованій формі пролунали на його адресу в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера», безпідставними. Про це керівник президентської канцелярії заявив в інтерв’ю виданню РБК – Україна.

    Єрмак додав, що не дивиться «п'ятничні ефіри» (Свобода слова Савіка Шустера виходить в ефір саме по п’ятницях – «Главком»), оскільки намагається зберігати свою нервову систему. Також очільник президентського Офісу заявив, що не хоче надавати особистісну оцінку ексначальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі, який є «обличчям» скандалу із «Вагнергейтом» та, фактично, звинуватив Єрмака у державній зраді.

    «І я хочу наголосити на ще дуже важливому моменті: у цих політичних суперечках неприпустимо забувати про інтереси держави. Операції розвідки – це велика відповідальність, зазвичай пов'язана з життями людей. Тут неможливо діяти словами, є жорсткі регламенти, це все документується, все оформляється. Це ж не розмова двох людей на вулиці», – зазначив Андрій Єрмак.

    Голова Офісу президента підсумував, що не знає, чому саме Василь Бурба поводиться таким чином, навіщо «розповідає речі, які є державною таємницею або не відповідають дійсності».

    Нагадаємо, 19 листопада в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» було продемонстровано записане раніше інтерв’ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв’ю Бурба, зокрема заявив про імовірну наявність у владі «крота», що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

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    Теги: розвідка Міноборони Україна Андрій Єрмак вагнергейт
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    «Намагаюся зберігати нервову систему». Єрмак розповів, чому не дивиться токшоу Шустера