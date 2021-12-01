«Намагаюся зберігати нервову систему». Єрмак розповів, чому не дивиться токшоу Шустера

Керівник Офісу президента не розуміє суті звинувачень на свою адресу

Голова офісу президента Андрій Єрмак вважає звинувачення у державній зраді, які нещодавно у дещо завуальованій формі пролунали на його адресу в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера», безпідставними. Про це керівник президентської канцелярії заявив в інтерв’ю виданню РБК – Україна.

Єрмак додав, що не дивиться «п'ятничні ефіри» (Свобода слова Савіка Шустера виходить в ефір саме по п’ятницях – «Главком»), оскільки намагається зберігати свою нервову систему. Також очільник президентського Офісу заявив, що не хоче надавати особистісну оцінку ексначальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі, який є «обличчям» скандалу із «Вагнергейтом» та, фактично, звинуватив Єрмака у державній зраді.

«І я хочу наголосити на ще дуже важливому моменті: у цих політичних суперечках неприпустимо забувати про інтереси держави. Операції розвідки – це велика відповідальність, зазвичай пов'язана з життями людей. Тут неможливо діяти словами, є жорсткі регламенти, це все документується, все оформляється. Це ж не розмова двох людей на вулиці», – зазначив Андрій Єрмак.

Голова Офісу президента підсумував, що не знає, чому саме Василь Бурба поводиться таким чином, навіщо «розповідає речі, які є державною таємницею або не відповідають дійсності».

Нагадаємо, 19 листопада в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» було продемонстровано записане раніше інтерв’ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв’ю Бурба, зокрема заявив про імовірну наявність у владі «крота», що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

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