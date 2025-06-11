Французькі водії подали до суду на Tesla через Ілона Маска

Власники Tesla у Франції подають до суду через зв'язок Ілона Маска з ультраправими та падіння продажів

Коаліція з десяти власників електромобілів Tesla у Франції подала до суду на американську компанію. Причиною позову є нещодавня політична діяльність генерального директора Ілона Маска, зокрема його підтримка ультраправих сил у Європі та колишня роль у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

«Вони більше не хочуть бути пов’язаними з Tesla або уособленими Ілоном Маском та його нещодавніми політичними позиціями», – сказав Іван Терел, партнер GKA, паризької юридичної фірми, яка представляє власників.

Продажі Tesla різко впали по всій Європі після того, як Маск виступив на мітингу від імені ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), заявивши натовпу, що Німеччині час «позбутися» свого нацистського минулого, що викликало заклики бойкотувати бренд електромобілів.

Тільки у Франції продажі Tesla у травні знизилися на 67 відсотків порівняно з тим самим місяцем 2024 року, згідно з даними французького реєстратора PFA . Однак збитки не обмежуються бойкотами, оскільки вандали нападають на дилерські центри, а окремі водії Tesla знаходять свої автомобілі пошкодженими.

За його словами, серед тих, чиї автомобілі постраждали від вандалізму, є кілька клієнтів Терела: один виявив свастику, намальовану на боці, а інший – випорожнені місця.

У середу GKA подала позов до Паризького комерційного суду, вимагаючи анулювання договорів оренди транспортних засобів та відшкодування своїм клієнтам початкової вартості володіння, а також інших збитків.

У позові використовується стаття з французького цивільного кодексу, яка говорить, що продавець товару повинен «гарантувати клієнтам мирне використання проданих товарів», – сказав Терел, назвавши це старим законом, який використовується за безпрецедентних обставин через роль Маска в Білому домі.

Маск був ключовим союзником президента США Дональда Трампа протягом перших 100 днів його другої адміністрації, очолюючи зусилля американського уряду щодо скорочення федеральних витрат. Але стосунки між двома магнатами швидко зіпсувалися, залишивши Маска осторонь .

Суддя комерційного суду вирішить, чи є справа обґрунтованою, а інші особи можуть приєднатися до позову тим часом. За словами Терела, з моменту подання позову GKA кілька власників зверталися до суду з цього приводу.

Нагадаємо, генеральний директор «Tesla» Ілон Маск визнав, що шкодує через за свої дописи про президента США Дональда Трампа, які опублікував у соцмережі Х.