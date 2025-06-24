Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення

Олег і Росіта Ляшки одружилися у 2018 році, у пари є спільний 5-річний син

Дружина епатажного експолітика, а нині військового Росіта передумала йти від чоловіка

Печерський райсуд Києва залишив без розгляду заяву дружини лідера Радикальної партії Росіти Ляшко про розірвання шлюбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У середині вересня 2024 року дружина експолітика пішла до суду для оформлення розриву стосунків. У грудні Феміда призначила спрощений розгляд справи і надала відповідачу Олегу Ляшку 15 днів на подачу відзиву на позовну заяву.

Напередодні чергового засідання, яке припало на початок березня 2025 року, представниця дружини Ляшка звернулася до суду із клопотанням про залишення позову без розгляду. Феміда погодилася з цим, оскільки справу не було розглянуто по суті.

Зауважимо: ухвала про залишення заяви Росіти Ляшко без розгляду датована 3 березням 2025 року, а у судовому реєстрі вона з’явилася аж 23 червня. Головував у справі суддя Руслан Козлов.

Нагадаємо, що у червні 2018 року народний депутат VIII скликання Олег Ляшко одружився на Росіті Сайранен. До того стосунки в них тривали 20 років.

У травні 2020 року Росіта народила хлопчика Олександра. У жовтні того ж року дружина Ляшка очолила партійний список Радикальної партії на виборах до Київської обласної ради. Однак партійна сила Олега Ляшка не пройшла до місцевої ради.

У жовтні 2022-го колишній нардеп мобілізувався до війська. У жовтні 2024 року з’явилося повідомлення про призначення Олег Ляшка командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

Останнє сімейне фото у Facebook політика датоване 31 грудням 2021 року. На ньому Олег Ляшко, дружина Росіта та син неповнолітній Олександр позують на фоні новорічної ялинки.

Як повідомляв «Главком», колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який нині перебуває за межами України, розлучається. Ініціатором позову про розірвання шлюбу виступила його дружина Анастасія Арестович. Її заяву 11 лютого взяв до розгляду Солом’янський районний суд Києва.