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Шарія засуджено до 15 років тюрми – вирок суду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Шарія засуджено до 15 років тюрми – вирок суду
Шарію заочно присудили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, зокрема і його каналів
фото з відкритих джерел

Ще в лютому 2021 року Служба безпеки України оголосила Анатолію Шарію підозру за статтею про державну зраду

Вінницький міський суд визнав винним у держзраді проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, який нині переховується в Іспанії. Як передає «Главком», про вирок суду заявив сам Шарій та прикріпив фото документа.

Шарію заочно присудили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, зокрема і його каналів.

Шарія засуджено до 15 років тюрми – вирок суду фото 1
фото: t.me/ASupersharij

Анатолій Шарій є засновником однойменної проросійської партії, яку РНБО заборонила в Україні.  Він постійно поширює антиукраїнські наративи й активно підтримує російську агресію.

Ще в лютому 2021 року Служба безпеки України оголосила Анатолію Шарію підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. 4 травня 2022 року іспанські правоохоронці затримали проросійського блогера, але вже у жовтні суд в Іспанії закрив справу про екстрадицію Шарія.

У 2023 році СБУ знову повідомила Анатолію Шарію підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він брав участь у підготовці та поширенні постановчих відеороликів, де військові збройних формувань РФ допитують українських полонених.

«Змонтовані» сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником п’ятої служби ФСБ Косенком М. Ю., а комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді

 Як повідомляють в Офісі генпрокурора, з 2019 року Анатолій Шарійфактично проживає в Іспанії, звідки «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».

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Теги: Анатолій Шарій суд вирок

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