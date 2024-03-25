До війська з 18 років? Разумков зробив несподівану заяву щодо законопроєкту про мобілізацію

Якщо людина у 18 років після базової підготовки отримає військово-облікову спеціальність, то ТЦК зможуть її призвати на службу

Зараз можливість мобілізувати осіб до 25 років офіційно не затверджена, але новий закон може це змінити

У новому законопроекті про мобілізацію є норма про призов до війська людей з 18 років. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков у коментарі Новини.LIVE.

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За словами депутата, ця норма є великою проблемою.

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«Там прописано таким чином – якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років», – сказав Разумков.

Станом на зараз це офіційно не затверджено, але, за словами депутата, якщо буде проголосований цей закон, то ситуація зміниться.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

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Додамо, Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації.

Крім того, Міноборони роз'яснило, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей. Нині триває процес посилення Збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення.