Мін'юст розповів, як засуджених набиратимуть до лав ЗСУ

Під час служби засуджені отримуватимуть щорічну основну відпустку, а також відпустку за сімейними обставинами

Засуджені служитимуть лише у відповідних спеціалізованих підрозділах під наглядом командира військової частини

Після того, як засуджений захотів підписати контракт, суд ухвалює рішення про умовно-дострокове звільнення, яке надходить до відповідного ТЦК. Далі Національна гвардія має доставити особу до військкомату укласти контракт і відправити у військову частину, розповіло Міноборони у коментарі «LB».

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Засуджені можуть укладати контракти на посади рядового, сержантського, старшинського, а також офіцерського складу – відповідно до військового звання, за яким перебувають на військовому обліку. Строк служби – до закінчення особливого періоду. Адміністративний нагляд за такими особами здійснюватиме командир військової частини, також їх братимуть на окремий облік у спецпідрозділі ВЧ.

Служитимуть засуджені виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах (спеціалізованих військових частинах). Вони отримуватимуть щорічну основну відпустку, а також відпустку за сімейними обставинами.

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Звільнення засуджених зі служби пропонують у таких випадках:

у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані ВЛУ непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 міс;

у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані ВЛК непридатними за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Контракт засуджених припинять (розривуть) на таких підставах:

за станом здоров’я – на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 міс;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, який передбачає позбавлення або обмеження волі;

у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.

Наразі в Україні засуджених не мобілізують, хоча відповідні заяви лунали неодноразово. Наприклад, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявляла, що в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі. Вона додала, що уряд насамперед розгл ядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

Також міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Він наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Малюська підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.

До слова, мобілізаційний потенціал серед засуджених за кримінальними статтями в Україні складається з тих, хто вже відбув покарання, і тих, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі. У разі прийняття відповідного закону перших призиватимуть без їхньої згоди, другі ж мають висловити бажання служити.