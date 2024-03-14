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Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Алгоритм зарахування до ЗСУ скаладається з 4-ох етапів
фото: t.me / ministry_of_defense_ua

Алгоритм покликаний замінити старі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби

Міністерство оборони України повідомляє про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил. Про це відомство повідомило у Facebook. 

Алгоритм зарахування на військову службу скаладається з 4-ох етапів:

  1. Вибір посади та військової частини;
  2. Співбесіди та комунікації з військовою частиною;
  3. Оформлення в ТЦК та СП;
  4. Направлення та проходження військової служби.
Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ фото 1
фото: Міністерство Оборони
Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ фото 2
фото: Міністерство Оборони

Зазначається, що алгоритм покликаний замінити застарілі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Нагадаємо, у Львові Міноборони разом з Львівською міською радою запустили пілотний проєкт рекрутингу до української армії.

Міноборони зазначило, що відсьогодні у рекрутинговому центрі можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

Згодом представник Міністерства оборони заявив, що за місяць до рекрутингового центру у Львові звернулось близько трьох сотень осіб.

Раніше в Міноборони пояснили, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.

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Теги: Facebook мобілізація Міноборони ЗСУ

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