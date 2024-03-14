Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Алгоритм покликаний замінити старі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби
Міністерство оборони України повідомляє про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил. Про це відомство повідомило у Facebook.
Алгоритм зарахування на військову службу скаладається з 4-ох етапів:
- Вибір посади та військової частини;
- Співбесіди та комунікації з військовою частиною;
- Оформлення в ТЦК та СП;
- Направлення та проходження військової служби.
Зазначається, що алгоритм покликаний замінити застарілі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.
Нагадаємо, у Львові Міноборони разом з Львівською міською радою запустили пілотний проєкт рекрутингу до української армії.
Міноборони зазначило, що відсьогодні у рекрутинговому центрі можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.
Згодом представник Міністерства оборони заявив, що за місяць до рекрутингового центру у Львові звернулось близько трьох сотень осіб.
Раніше в Міноборони пояснили, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.
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