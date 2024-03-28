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У мережі спалахнув скандал із начальником ТЦК Рівненщини: ЗСУ відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У мережі спалахнув скандал із начальником ТЦК Рівненщини: ЗСУ відреагували
Сухопутні війська перевірять поширене антиукраїнськими джерелами відео з ймовірним начальником ТЦК Рівненської області
фото ілюстративне

Відео шириться з антиукраїнських джерел

У мережі шириться відео за участі ймовірно начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Розпочато службову перевірку. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

Як зазначається, у мережі спалахнув скандал. Кадри були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

За даним фактом розпочато службову перевірку.

«Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні», – йдеться у повідомленні.

Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та всебічному з’ясуванні всіх обставин події. 

Напередодні в мережі з'явилося відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.
На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у військовій формі спочатку цілується з однією жінкою, також у формі ЗСУ, а вже через деякий час з іншою.

Як повідомлялося, місцева влада часто саботує процес мобілізації, а тому територіальні центри комплектування (ТЦК) змушені проводити процес набору та оповіщення людей на вулицях. 

Для поповнення частин, які зараз виконують бойові завдання на передовій, військкоми змушені виходити на вулиці та здійснювати заходи оповіщення самотужки.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

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Теги: ЗСУ мобілізація ТЦК Рівненщина

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