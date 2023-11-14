«Путін рано радіє». ЄС ухвалює важливі рішення щодо України на тлі нових воєн у світі

Глава МЗС Німеччини демонстративно анонсувала збільшення німецької військової допомоги Україні 2024 року

Під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ лунали питання про вплив ескалації на Близькому Сході на підтримку України з боку Євросоюзу, пише DW.

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«Чи не боїтеся ви, що близькосхідний конфлікт затьмарить для Європи український?» - запитали верховного дипломата ЄС Жозепа Борреля. «Ці конфлікти абсолютно різні за своєю природою. Хіба можна порівнювати те, що відбувається в Україні, і те, що відбувається в Газі? Але очевидно, що необхідно брати до уваги те, як їх сприймають у світі, щоб уникнути звинувачень у подвійних стандартах», – відповів Боррель.

На цьому тлі глава МЗС Німеччини Анналена Бербок демонстративно анонсувала збільшення німецької військової допомоги Україні 2024 року: «Путін занадто рано радіє з огляду на драматичну ситуацію у світі. Тому що ми не тільки продовжимо підтримку України – ми будемо її розширювати і збільшувати».

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А ось її литовський колега навпаки висловив стурбованість ситуацією. «Путін готовий здути пил зі своїх планів "Дня перемоги", які він на деякий час відклав. Адже дивлячись на дискусії, які точаться у Вашингтоні, а також на нездатність Європи піти на військову підтримку України та посилення тиску на українців на фронті, я думаю, що він може з радістю почати планувати знову, і тепер тільки від нас залежить, чи побачимо ми, як його плани будуть матеріалізуватися», – сказав Ландсбергіс перед зустріччю міністрів.

Він закликав колег знову проявити лідерство й ухвалити «важливі рішення».

Нагадаємо, на засіданні глав МЗС Євросоюузу було ухвалено рішення, що на початку грудня до України прибуде місія ЄС для обговорення безпекових гарантій та військової допомоги.