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Зеленський: Асамблея Міжнародної морської організації підтримала Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський: Асамблея Міжнародної морської організації підтримала Україну
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава»

Сьогодні Асамблея Міжнародної морської організації (ММО) ухвалила резолюцію на підтримку зусиль України у Чорному морі – українського успіху з відновлення судноплавства й роботи нового «зернового коридору». Про це повідомив президент України у вечірньому відеозверненні.

«До речі, цей експортний коридор уже дав результат – понад 7 мільйонів тонн вантажів. І це дуже вагомо – це наша економіка. І не лише робота портів та аграріїв, а й багатьох інших та суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава. І я дякую всім у світі, хто допомагає з цим Україні, – розповів Зеленський та додав: – Зокрема, тепер Міжнародна морська організація буде підтримувати наші зусилля, є і відповідне рішення – оцінити, якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору».

Глава держави відзначив й роботу залізниці. Тільки за цей листопад «Укрзалізниця» перевезла 14 мільйонів тонн вантажів.

«Це рекордний показник за час від початку повномасштабної війни, і фіксуємо хорошу роботу залізниці на напрямах як експортних, так і імпортних, і у внутрішніх перевезеннях. Я вдячний усьому колективу «Укрзалізниці», всім нашим транспортникам, кожному й кожній, хто працює в українських портах, і всім тим країнам і народам, які реально підтримують європейські «Шляхи солідарності», створені, щоб допомогти народу, який протистоїть агресії», – розповів президент.

Зеленський також поінформував про доповідь керівника зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

«Важлива й актуальна інформація щодо того, чого варто очікувати Україні, до чого готуватися. Провів нараду і з міжнародниками щодо наших зовнішньополітичних комунікацій у грудні: плануємо активну роботу на кожен тиждень цього місяця. Очікуємо й важливих домовленостей із партнерами до кінця року. Пріоритет незмінний – зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям – в усьому. І я вдячний усім, хто свої особисті інтереси не ставить вище від інтересів Української держави. Хто воює. Працює. І допомагає», – доповів очільник України.

Зокрема Володимир Зеленський відзначив воїнів мобільних вогневих груп.

«Тільки за минулу ніч під час чергового нальоту «шахедів» вдалося знищити 18 дронів. Більшість. І більшість зі знищених – результат саме мобільних вогневих груп. Так і має бути. Я дякую всім, хто тренує воїнів таких груп і хто працює для їхнього забезпечення всім необхідним. Минулої ночі гарно відпрацювали мобільні вогневі групи в Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Я вдячний вам особисто, хлопці, та всім іншим, хто щодня й щоночі – на чергуванні в різних наших регіонах», – сказав президент.

«Також відзначу воїнів Повітряних сил – наших льотчиків, інженерів, зенітників та підрозділи ППО Сухопутних військ. Ваша уважність, воїни, і влучність – це стійкість усієї нашої держави й наших міст», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що  4 грудня, Україна та Європейський союз провели перший раунд консультацій щодо колективних гарантій безпеки. У ньому взяли участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та заступник голови дипломатії ЄС Шарль Фріз. 

 

Теги: економіка Укрзалізниця Миколаїв держава Володимир Зеленський Україна президент робота Європейський союз

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