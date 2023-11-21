ЄС в черговий раз відтермінував платний в'їзд українців до європейських країн

Вартість заявки на отримання дозволу складатиме 7 євро, але для деяких осіб він буде безкоштовним

Систему дозволів мали запровадити ще у 2021 році, але цього не сталося через низку перешкод

Європейський Союз офіційно підтвердив чергове відтермінування запуску системи ETIAS – цього разу до травня 2025 року. Про це пише Forbes.

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ETIAS – європейська система інформації та авторизації подорожей для запобігання в’їзду до ЄС тих, хто становить загрозу громадському порядку, національній безпеці або міжнародним відносинам країнам Шенгенської угоди. Після її запуску знадобиться спеціальний дозвіл для в’їзду до 30 країн Шенгенської зони Європи.

Дозвіл ETIAS – це дозвіл на в’їзд до ЄС для громадян країн, із якими діє безвізовий режим. Він прив’язаний до закордонного паспорта людини і діє три роки або ж до спливання терміну дії паспорта. Якщо людина отримує новий закордонний паспорт, то треба буде отримати і новий дозвіл.

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«Нова дорожня карта впровадження нової ІТ-архітектури передбачає, що система Entry/Exit буде готова до експлуатації восени 2024 року, а ETIAS – навесні 2025 року», – йдеться у висновках засідання Ради ЄС із внутрішніх справ і юстиції.

Систему було схвалено в 2016 році в рамках міжнародних зусиль з підвищення безпеки. Вона мала бути запущена у 2021 році, але її початок було відкладено через низку перешкод, включаючи пандемію Covid-19 та відсутність інфраструктури, яка могла б підтримувати програму.

ETIAS зобов’яже українців, що їздять до ЄС, раз на три роки реєструватися у спецсистемі і в більшості випадків – сплачувати збір за це. Після того, як її запровадять, дозвіл на в'їзд до європейських країн можна буде отримати, заповнивши анкету на офіційному вебресурсі ETIAS або через мобільний додаток. Вартість заявки на отримання дозволу – 7 євро, але він буде безкоштовним для осіб віком до 18 або старше 70 років.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року. Це механізм, який задіюють у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.