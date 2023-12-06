Кулеба: Початок переговорів про вступ України підтримує більшість країн ЄС

Кулеба вважає, що для подолання спротиву Будапешта в цьому питанні треба зробити «багато роботи»

Більшість країн Європейського союзу виступає за початок офіційних переговорів про вступ України до блоку, хоча існує опозиція з боку Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній із нідерландським колегою Ханке Брейнс Слот прес-конференції у Києві 5 грудня.

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Українські представники вважають, що для подолання опозиції з Будапешта необхідно вкласти багато зусиль, бо «нічого не досягається легко».

«Ви усі знаходитесь в інформаційному просторі та бачите напругу, яку створює Угорщина навколо цього питання», - сказав Кулеба.

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Кулеба зазначив, що під час візиту в українську столицю глава МЗС Нідерландів запевнила у підтримці Амстердамом рішення на саміті лідерів ЄС про старт переговорів щодо членства України в блоці.

Український міністр додав, що питання підготовки до цього засідання Євроради було однією з основних тем їхньої розмови, і висловив вдячність Брейнс Слот за позицію Нідерландів.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді розпочати з Україною переговори про членство в ЄС. Остаточне рішення про початок переговорів ухвалюватимуть глави держав і урядів на грудневому засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі.

Також Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів про членство у Євросоюзі.

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Водночас Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.