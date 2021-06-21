Чи продовжує консульство в Берегово роздавати паспорти? Посол Угорщини розповів, що змінилося з 2018 року

Ійдярто зазначив, що не знає, чи багато громадян України отримали угорські паспорти

Якщо українець хоче в законний спосіб отримати угорське громадянство – це його особисте рішення. У питанні щодо паспортів погляди Угорщини й України відрізняються. Про це посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив у інтерв’ю «Главкому».

«Я вважаю, що угорська позиція більш солідна й адекватна. Громадянство – це юридичний зв’язок між державою й людиною. До чого в цих відносинах треті держави? Якщо людина хоче в законний спосіб отримати громадянство Угорщини – це її особисте рішення», – зазначив він.

Водночас Ійдярто додав, що не знає, чи багато громадян України отримали угорські паспорти. «У нас цим займається не МЗС, а МВС. Ми тільки створюємо можливість, майданчик для отримання громадянства. Більше вам скажу: Угорщина не знає, скільки громадян Угорщини мають інші громадянства», – розповів він.

Також Ійдярто розповів, чим роздача угорських паспортів в Україні відрізняється від дій Росії в Криму.

Нагадаємо, у 2018 році українські ЗМІ облетіло відео з доказами того, що в консульстві Угорщини в Берегово люди отримують угорське громадянство. Через цей факт Ійдярто викликали до МЗС України.

У 2918 році заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар розповів, шо Угорщина видала на Закарпатті не менше ніж 100 тисяч паспортів.

Додамо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани дозволити в Україні подвійне громадянство з країнами Європейського союзу.