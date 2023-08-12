Чи запрацює зерновий коридор без участі Росії? Банкова відповіла

Подоляк: Україна вже готується до того, щоб залучити морські шляхи для експорту зерна

Україні потрібно вирішити декілька питань, перш ніж запрацює зерновий коридор

Зерновий коридор може запрацювати без участі Москви. Відповідну заяву зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За словами Подоляка, Україна вже готується до того, щоб залучити морські шляхи для експорту зерна.

«Росія починає усвідомлювати, що Чорноморська акваторія – це не море внутрішній юрисдикції. І що буде дуже боляче. І президент України сказав же дуже чітко: будете завдавати ударів, будемо тоді знищувати флот, і до кінця війни у вас Чорноморського флоту з елементами Тихоокеанського Північного і Балтійського флотів не буде», – зазначив Подоляк.

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Він додав, що Україна має вирішити спершу два запитання щодо роботи зернового коридору.

«Що стосується власне зернової угоди, безумовно, ми намагаємося вирішити два завдання. Перша – сухопутні коридори. Вони не дозволяють в такому обсязі вивозити зерно. Друге – зараз ми обговорюємо можливість, готуємо судно, яке буде намагатися пройти по коридору в рамках нашого відповідного досі юридичного-домовленості з ООН і з Турецькою Республікою. Спробуємо залучити навіть водний коридор», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Зазначимо, за даними турецьких ЗМІ, зустріч Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися наприкінці серпня. Туреччина на перемовинах із Росією буде прагнути відродити зернову угоду «в розширеному масштабі».

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9 серпня Рада національної безпеки Туреччини, під керівництвом президента Ердогана, закликала Росію та Україну негайно сісти за стіл переговорів та «закінчити війну. У Раді нацбезпеки проаналізували, що подальша ескалація у регіоні, яка продовжилася ударами українських морських дронів по російських кораблях, матиме негативні наслідки для турецької держави.