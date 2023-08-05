Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
Росія запустила «Калібри» та «Кинджали»
В Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.
«Чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!», – наголосили в обласній військовій адміністрації.
Крім того, вибухи підтвердив і мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко. Він також заявив про повторний запуск крилатих ракет.
У місцевих пабліках пишуть, що на Хмельниччині було понад 10 вибухів, більшість – у районі Старокостянтинова.
Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляє про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.
Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили.
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