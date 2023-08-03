Папа Римський вибачився перед українцями

Папа Римський попросив вибачення в української молоді за свою неспроможність вплинути на ситуацію в Україні

У столиці Португалії Франциск зустрівся з українською молоддю

Папа Франциск у Лісабоні зустрівся з українською молоддю та висловив підтримку та молитви за Україну. Він також попросив вибачення у молоді за «неспроможність зробити щось більше» для України. Про результати зустрічі української молоді з УГКЦ і РКЦ зі Святішим Отцем Франциском в Апостольській нунціатурі в Лісабоні інформує пресслужба Української греко-католицької церкви.

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«Ця зустріч була дуже емоційна. Папа уважно слухав і вдивлявся, втирав сльози української молоді, яка прийшла розповісти йому правду про війну, про те, що Росія руйнує життя в Україні. Папа Франциск дуже коротко говорив, запевняючи у своїй молитві за Україну. Також Святіший Отець попросив у молоді пробачення за свою неспроможність зробити щось більше, наголошуючи, що зло дуже жорстоке», – зазначив отець Роман Демуш.

У зустрічі з Франциском узяли участь 500 молодих людей. У ході зустрічі з Папою Франциском у Лісабоні, молодь подарувала Папі символічні подарунки, говорячи про те, що сьогодні в Україні існує небезпека загинути не лише від російських ракет і куль, а й від голоду, сніп пшениці, коровай, зарваницьку воду – це те, чого так потребує нині наш народ.

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Ці подарунки стали символом стражденної України: хліб, який ворог нищить, вода, яку в Україні потребує багато людей, – десятки її тон надіслали в регіони нашої країни, що постраждали через масовані ворожі атаки.

Серед делегації присутня була священнича сім'я. Пані Ірина Більська вручила Папі уламки ракет, які впали на подвір'я їхньої церкви в Бериславі (Херсонщина), та розповіла про те, що храм став пристанищем для кількох тисяч людей під час війни. Вона також відзначила, як страждають українські сім'ї, яким не доводиться бути разом через обставини війни.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск закликав Європу знайти «сміливі шляхи» для припинення війни в Україні.