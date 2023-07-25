Як винищувачі F-16 вплинуть на експорт українського зерна: роз’яснення МЗС

Кулеба зазначає, що винищувачі F-16 допоможуть створити новий захищений зерновий коридор

Якщо Україні будуть передані західні винищувачі F-16, то країна не залежатиме від російського шантажу в експорті українського зерна. Про це в інтерв’ю телеканалу France24 заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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«Так звичайно, коли ми отримаємо F-16, тоді ми не будемо залежати від російського шантажу в питанні експорту українського зерна на світові ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше ми зможемо запустити новий (зерновий – «Главком») коридор, який буде захищений й ефективний, і який буде працювати без жодних перешкод. Тонни українського зерна будуть доставлені на світові ринки, що призведе до стабілізації цін, їхнього зниження та допоможе людям уникнути голоду», – сказав він.

За словами Кулеби, найважливішим наслідком цього буде те, що Росія втратить можливість шантажувати світ.

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Міністр також заявив, що вимога ряду країн ЄС продовжити обмеження на український агроімпорт після 15 вересня є неприйнятною.

«Вимога деяких країн на продовження обмежень ЄС (на український агроімпорт – «Главком») після 15 вересня також йде у розріз з їхніми інтересами. Потрібно також пам’ятати, що однією з причин чому Росія знищує українську зернову інфраструктуру є те, що вона хоче спровокувати додаткову напругу між Україною та її поважними сусідами. Нам не потрібно грати на руку Путіну. Ми не повинні грати в його гру. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, друзями, сусідами, аби уникнути ситуації, коли Путін буде потирати руки й сміятися, коли інші країни наполягатимуть на тому, щоб українське зерно не було імпортовано в їхні країни», – додав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі держави, зокрема в Азії та Африці, до спільної глобальної відповіді на продовольчий тероризм РФ.

До слова, Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою.