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Як винищувачі F-16 вплинуть на експорт українського зерна: роз’яснення МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як винищувачі F-16 вплинуть на експорт українського зерна: роз’яснення МЗС
За словами Кулеби, найважливішим наслідком передачі F-16 Україні стане те, що Росія втратить можливість шантажувати світ
фото з відкритих джерел

Кулеба зазначає, що винищувачі F-16 допоможуть створити новий захищений зерновий коридор

Якщо Україні будуть передані західні винищувачі F-16, то країна не залежатиме від російського шантажу в експорті українського зерна. Про це в інтерв’ю телеканалу France24 заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Так звичайно, коли ми отримаємо F-16, тоді ми не будемо залежати від російського шантажу в питанні експорту українського зерна на світові ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше ми зможемо запустити новий (зерновий – «Главком») коридор, який буде захищений й ефективний, і який буде працювати без жодних перешкод. Тонни українського зерна будуть доставлені на світові ринки, що призведе до стабілізації цін, їхнього зниження та допоможе людям уникнути голоду», – сказав він.

За словами Кулеби, найважливішим наслідком цього буде те, що Росія втратить можливість шантажувати світ.

Міністр також заявив, що вимога ряду країн ЄС продовжити обмеження на український агроімпорт після 15 вересня є неприйнятною.

«Вимога деяких країн на продовження обмежень ЄС (на український агроімпорт – «Главком») після 15 вересня також йде у розріз з їхніми інтересами. Потрібно також пам’ятати, що однією з причин чому Росія знищує українську зернову інфраструктуру є те, що вона хоче спровокувати додаткову напругу між Україною та її поважними сусідами. Нам не потрібно грати на руку Путіну. Ми не повинні грати в його гру. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, друзями, сусідами, аби уникнути ситуації, коли Путін буде потирати руки й сміятися, коли інші країни наполягатимуть на тому, щоб українське зерно не було імпортовано в їхні країни», – додав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі держави, зокрема в Азії та Африці, до спільної глобальної відповіді на продовольчий тероризм РФ.

До слова, Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою.

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Теги: винищувач F-16 Дмитро Кулеба МЗС зерно

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