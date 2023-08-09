Ердоган зробив нову пропозицію для відродження зернової угоди

Туреччина прагне відродити зернову угоду в «розширеному масштабі» як крок до миру в Україні

Президент Туреччини Ердоган закликав західні країни «виконати обіцянки» перед Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в «розширеному масштабі», закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною. Про це повідомляє Bloomberg.

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«У нас був ще один шанс дізнатися з перших рук про вимоги та очікування Росії під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним», – сказав Ердоган.

Контакти для перезапуску ініціативи «з розширеним охопленням» продовжуються, але рішення залежить від того, «чи виконають західні країни свої обіцянки», додав він, не уточнивши, які зобов'язання було порушено.

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«На жаль, у попередній період принцип лояльності не дотримувався. Не було вжито жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім і постійний мир», – сказав Ердоган.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав країну, яка має рішучий голос для того, щоб повернути Росію в зернову угоду.