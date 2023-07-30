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Ігор Ейдман Соціолог

Вбивають і брешуть. Російська влада завжди поводить себе однаково

glavcom.ua
Грозний, 1995 рік

Вбивають, а потім звалюють відповідальність на жертв, оголошуючи їх – злочинцями

Вбивають і брешуть. Є такий артефакт, крилатий вираз, хибно приписуваний Салтикову-Щедріну:
«Якщо я засну і прокинуся через сто років і мене запитають, що зараз відбувається в Росії, я відповім: п'ють і крадуть».

Насправді все набагато гірше: вбивають і брешуть. Вбивають, а потім звалюють відповідальність на жертв, оголошуючи їх – злочинцями, а себе – буквально святими праведниками.

Російська влада завжди поводилася саме так. Навіть за розхваленого Єльцина та «демократів» у 90-ті.

Друг моєї юності, нижегородський правозахисник Стас Дмитрієвський згадує:

«Найстрашнішим для мене в січні 1995 року у Грозному було сидіти в підвалі будинку на Минутці, по якому невтомно лупив російський «Град» і на який падали російські бомби, і (був там такий дивний бонус) слухати радіо «Росія». По радіо розповідали, що чеченці бомблять самі себе, щоб дискредитувати російський конституційний порядок і російську армію, яка його героїчно наводить».

Нічого не нагадує?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Чечня росія війна

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Ігор Ейдман

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