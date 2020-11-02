Член Ради з питань свободи слова при президентові Попова уникла розшуку за крадіжку $7 млн, – ЗМІ

У вересні 2008 року Попова уклала договір поруки з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», виступаючи поручителем боржника, ТОВ «ЗКК», яке належить її сім’ї

ЗМІ писали, що розшук Попової нібито скасували під тиском заступника голови Офісу президента Зеленського Тимошенка

Член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України Тетяна Попова, попри ряд фактів зловживань та порушень закону, продовжує ухилятись від повернення кредиту ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а підконтрольні її родині фірми у протизаконний спосіб виводять з-під іпотеки майно та оформляють фіктивне банкрутство підконтрольних їм компаній.

Про це йдеться у статті «Букв» «Уроки спекуляції, або Як Тетяна Попова дивом уникла переслідування правоохоронцями».

Неповернення кредиту на суму понад $6 млн, взятого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» підконтрольними родині Попової фірмами, починається з того, що у 2007 році ТОВ «Інкрістар» (наразі ліквідоване) уклало з банком кредитний договір на цю суму. У квітні того ж року ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» (далі – ТОВ «ЗКК») було укладено договір іпотеки, предметом якого була нежитлова будівля, розташована в Києві (більш відома як бізнес-центр «Інкрістар»).

У вересні 2008 року Попова укладає договір поруки з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», виступаючи поручителем боржника, ТОВ «ЗКК», яке належить її сім’ї.

ТОВ «ЗКК» припинило сплачувати кредит одразу після укладення договору про переведення боргу з ТОВ «Інкрістар» на ТОВ «ЗКК» у 2008 році. В результаті цього утворилась заборгованість перед банком на суму близько $7 млн. Судових проваджень за участю ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та компаній, підконтрольних родині Попової (а також їй особисто), було щонайменше 4.

Поповій було заборонено виїжджати за межі України до повернення боргу перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Вона намагалася оскаржити цю заборону, мотивуючи тим, що потреба в поїздках за кордон начебто зумовлена її роботою та потребою в оздоровленні, розвитку та відпочинку дитини, однак отримала відмову.

Попри оголошення у розшук, правоохоронні органи зовсім не помічають появ Попової в телестудіях. Згодом ЗМІ писали, що розшук Попової нібито скасували під тиском заступника голови Офісу президента Зеленського Кирила Тимошенка.

Постанову про закриття кримінального провадження, згодом скасовану судом, у квітні 2020 року виніс прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С. В., якого уже в червні було затримано при спробі отримання неправомірної вигоди у розмірі $100 тис.

До того ж, попри висновки суду щодо відсутності підстав для закриття кримінального провадження, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Байдюком Д. А. 21 серпня 2020 року було повторно закрито справу щодо Попової.

Проте щодо Попової правоохоронні органи не лише уникають будь-яких дій, а й проводять обшуки в інтересах ще однієї підконтрольної сім’ї Попових компанії – ТОВ «Медіа Експерт Плюс».

В ході цього обшуку слідчі не лише порушили ряд норм КПК України щодо порядку проведення слідчих дій, а й перешкоджали діяльності журналістів.