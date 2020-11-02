На Київському морі другий день шукають рибалок, човен яких прибило до берега

До пошуків залучені водолази

У понеділок, 2 листопада, на Київському морі продовжуються пошуки двох рибалок, які 31 жовтня вийшли на човні та не повернулися.

До пошуків залучено водолазно-рятувальне відділення 10-ДПРЗ м. Вишгород, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

«31 жовтня від служби охорони парку «Межигір’я» надійшло повідомлення про те, що до катера «Галеона» пристав гумовий човен з працюючим двигуном без судноводія. Рятувальниками 39-ї ДПРЧ с. Нові Петрівці човен було піднято з води», - розповіли у ДСНС.

1 листопада працівниками Національної поліції було встановлено власників човна та місце звідки випливали рибалки. Пошуки рибалок результатів не дали. «2 листопада продовжуються пошуки двох потопельників», - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, Вишгородський відділ поліції розшукує безвісті зниклих Володимира Сидоренка 1969 р. н. та Володимир Солодчука 1966 р. н. 31 жовтня на березі резиденції «Межигір‘я» було виявлено човен із заведеним мотором, на якому чоловіки відправилися риболовити. Згодом було знайдено і замкнений автомобіль, на якому чоловіки приїхали.