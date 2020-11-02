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    У столиці Афганістану невідомі напали на університет, понад 20 загиблих та десятки поранених

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    У будівлі університету було заплановано відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців - У столиці Афганістану невідомі напали на університет, понад 20 загиблих та десятки поранених
    У будівлі університету було заплановано відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців

    Організатори стрілянини невідомі, радикальний рух «Талібан» заперечує свою причетність до події - ЗМІ

    У столиці Афганістану через напад на університет загинуло щонайменше 20 людей, ще 40 були поранено.

    Зазначається, що наразі спецслужби на місці події проводять спецоперацію зі знешкодження нападників.

    «Організатори стрілянини невідомі. Радикальний рух «Талібан» заперечує свою причетність до події», – повідомляють місцеві ЗМІ.

    Як повідомляє AlJazeera, у будівлі університету було заплановано відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців, в тому числі посол Ірану Бахадор Амініан та аташе з питань культури Мохтаба Норузі.

    Журналісти інформують, що це вже другий напад на навчальні заклади в Афганістані за останні кілька днів. Раніше у результаті вибуху, здійсненого терористом-смертником поряд із навчальним центром у Кабулі, загинули понад десять осіб, ще два десятки отримали поранення.

    ЗМІ Афганістан смерть напад Талібан Twitter університет
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