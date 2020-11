У столиці Афганістану невідомі напали на університет, понад 20 загиблих та десятки поранених

У столиці Афганістану через напад на університет загинуло щонайменше 20 людей, ще 40 були поранено.

Зазначається, що наразі спецслужби на місці події проводять спецоперацію зі знешкодження нападників.

«Організатори стрілянини невідомі. Радикальний рух «Талібан» заперечує свою причетність до події», – повідомляють місцеві ЗМІ.

Kabul university students (mainly males) escaping through the walls. What happens to female students?



This photo reminds me of the Haqqani attack on American University in 2016 when I & hundreds of other students run for our lives through the walls!



what has changed since? pic.twitter.com/jF6YoKSkA2