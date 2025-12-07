Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України

Глава держави вручив 20 сертифікатів на отримання квартир

У День Збройних сил України, президент Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави зазначив, що саме завдяки сміливості й рішучості українських захисників вдалося зберегти країну. «Ми маємо закінчити війну, ми маємо закінчити достойно, надійно, щоб росіяни сюди більше ніколи не приходили. Ми маємо гарантувати, що Україна завжди матиме достойне місце у світових процесах, і це обов'язково буде. Але так само ми маємо гарантувати, що рідні наших українських героїв відчуватимуть себе в Україні вдома. І це дім саме для всіх наших героїв, бо вони захистили цей дім», – наголосив президент.

Зеленський подякував українським воїнам та всім рідним українських героїв. Пам’ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну, вшанували хвилиною мовчання.

фото: Офіс президента

Глава держави вручив 20 сертифікатів на отримання квартир: 11 – рідним загиблих воїнів і дев’ять – особисто Героям України. Це захисники, які відзначилися в боях за Маріуполь, Бахмут, Кліщіївку, Авдіївку, Кремінну, Вугледар, Широкине, острів Зміїний, у контрнаступальній операції під час звільнення Херсонщини, Чернігівщини й Запоріжжя. Військовослужбовці Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії та Медичних сил.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначали День Збройних сил України. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до українців з привітанням.