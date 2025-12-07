Зеленський обговорив із Мелоні допомогу для енергетики

Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких повторних спалахів війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Глава держави подякував Джорджі Мелоні за увагу до дипломатичної роботи та предметний діалог. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили результати спілкування з американською стороною та наявні перспективи й виклики. Президент зазначив: ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни.

Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких повторних спалахів війни. Триває підготовка спільної роботи в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала.

Також Джорджа Мелоні зазначила, що Італія підтримає українську енергетичну інфраструктуру необхідним обладнанням. Генератори, що надали італійські компанії, відправлять до України найближчими днями. Володимир Зеленський подякував за допомогу й солідарність із українцями.

Нагадаємо, в ніч проти 7 грудня ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини.

Як повідомлялося, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.