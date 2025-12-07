Кузьмук тепер при справах. Мережу збурила поява одіозного ексміністра

Олександр Кузьмук був міністром оборони з 11 липня 1996 по 24 жовтня 2001, а також з 24 вересня 2004 – 3 лютого 2005

Колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук, який нині працює радником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Плахути, за його дорученням вручив підрозділам ТрО відомчі нагороди та цінні подарунки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.

«Олександр Кузьмук привітав усіх присутніх зі святом, особливо відзначивши мужність, з якою Збройні Сили України протистоять агресору, та внесок Сил ТрО ЗС України у цю боротьбу», – йдеться у повідомленні.

фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook

Що відомо про Кузьмука?

Олександр Кузьмук був міністром оборони з 11 липня 1996 по 24 жовтня 2001, а також з 24 вересня 2004 – 3 лютого 2005. Як відомо, каденція Кузьмука запам’яталася резонансними подіями, такими як випадковий ракетний удар по житловому будинку в Броварах (2000 рік) та збиття російського літака Ту-154 над Чорним морем (2001 рік).

Також за часів керівництва Олександра Кузьмука Міністерством оборони відбувалися значні скорочення та передача військової техніки, зокрема авіації, Росії.

Одним із найбільш відомих епізодів стала передача Україні боргів за газ частиною військової техніки. У 1999 році в межах міжурядових домовленостей Україна передала Росії стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, а також понад п'ять сотень крилатих ракет Х-55. Це було частиною угоди про списання боргу України за російський газ, який на той момент становив близько $285 млн.

Олександр Кузьмук за кілька днів до вторгнення Росії в Україну вступив до територіальної оборони.

Зокрема, Кузьмук є одним із 148 депутатів Верховної Ради, хто підписав звернення до Сейму Польщі з проханням визнати геноцидом проти поляків події національно-визвольної війни України 1942-1944 років.

Обурення мережі

Допис про Олександра Кузьмука у Facebook збурив мережу. Зокрема на це відреагував волонтер Сергій Стерненко: «Йому 71 рік, був міністром оборони ще за часів Кучми, із 1996 року. Потім був нардепом трьох скликань від «Партії регіонів». За часів депутатства підписав звернення до Сейму Польщі з проханням визнати, що українці нібито вчиняли геноцид проти поляків. Нарешті армійська реформа».

Зокрема, військовий Руслан Трегуб нагадав, що Кузьмук поставив підпис під передачею українських бомбардувальників до РФ.

Мережа жваво відреагувала на дописи військового та волонтера: одні користувачі зауважують, що Кузьмук уже давно служить в ТрО й у цьому немає нічого нового, тоді як інші вважають, що йому не місце в структурі оборони.

До слова, у квітні 2024 року у ресторані African Queen у яхт-клубі Монако генерал і колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук відсвяткував своє 70-річчя. У коментарі журналісту Кузьмук підтвердив відзначання ювілею в Монако. Ексглава Міноборони заявив, що особливого святкування не було, назвавши це «вечерею».