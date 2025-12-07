Головна Країна Політика
Чи може ГУР прослуховувати кремлівських топчиновників? Відповідь Буданова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Чи може ГУР прослуховувати кремлівських топчиновників? Відповідь Буданова
Буданов зауважив про спроможності ГУР
фото: скриншот з відео

Буданов зробив заяву про роботу розвідки

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що українська воєнна розвідка здатна перехоплювати розмови високопоставлених кремлівських чиновників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Буданов лаконічно визнав такі можливості ГУР, зазначивши: «Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо».

Слова очільника розвідки пролунали на тлі публікацій західних ЗМІ, які висунули версію, що саме Україна могла надати журналістам записи розмов радника Путіна Юрія Ушакова та посланця Кирила Дмитрієва.

Нагадаємо, Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.

