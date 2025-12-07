Головна Країна Політика
Україна засновує нову відзнаку для громад

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна засновує нову відзнаку для громад
Зеленський: У цьому році відзначимо вперше такі «Громади-рятівники»
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент: Сьогодні ми шануємо кожну активну громаду

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №920/2025 про встановлення почесної відзнаки «Громада-рятівник». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Україна може боротись заради своєї незалежності, бо наші люди й громади захищають Україну, дбають про нашу державу, допомагають тим, кому найскладніше, та, звісно, допомагають обороні. Сьогодні ми шануємо кожну таку активну громаду, усіх лідерів наших громад, кожне небайдуже українське серце, яке хоче для нашої держави сили й хоче закінчення цієї війни і працює заради цього», – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що у День місцевого самоврядування Україна засновує нову відзнаку для громад. «У цьому році відзначимо вперше такі «Громади-рятівники». Слава Україні!», – зазначив він.

«З метою відзначення мужності, милосердя та солідарності, виявлених жителями територіальних громад України у захисті незалежності та суверенітету України під час відсічі збройній агресії Російської Федерації, постановляю:

  1. Установити почесну відзнаку «Громада-рятівник» для відзначення територіальних громад України, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і силам оборони, беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, а також здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.
  2. Кабінету міністрів України у тижневий строк розробити і внести в установленому порядку на затвердження президентові України проєкт положення про почесну відзнаку «Громада-рятівник», а також проєкти малюнка почесної відзнаки «Громада-рятівник», пам'ятної плакетки та футляра до неї», – йдеться в указі.

Нагадаємо, в Україні щорічно, починаючи з 2000 року, 7 грудня відзначають День місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, міських, районних і обласних радах та їх виконавчих органах. 

