Чому рашисти не проводять «референдуми»? Український розвідник назвав дві причини

Росіяни бояться проводити «референдуми» на захоплених територіях, бо українці масово ігнорують ідею приєднання своїх регіонів до країни-агресора

Окупанти бояться настроїв українського суспільства та дій Збройних сил України

Росія, анонсувавши проведення «референдумів» про приєднання українських областей, досі сумнівається у остаточній даті цих псевдоволевиявлень з двох основних причин. Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив у інтерв’ю виданню «Апостроф».

По-перше, окупанти бояться дій Збройних сил України, які поступово звільнюють окуповані території на Херсонщині та у інших регіонах країни. Військова операція української армії не дає рашистам почуватися у безпеці: «Тому з'являються такі системи поквартирного голосування, онлайн-голосування, а насправді – псевдоголосування».

Другою причиною того, чому росіяни не можуть навіть імітувати «референдум», є настрої українців, що залишилися на окупованих територіях. Люди, запевнив Юсов, «тотально не хочуть легітимізувати будь-які дії рашистів і ніхто там не хоче не просто підтримувати чи не підтримувати, а й навіть іти на ці референдуми».

Цей спротив українського суспільства бачить уже увесь світ, зазначив представник української розвідки, саме тому рашисти досі не можуть визначитися із датою проведення «референдумів», постійно обираючи ту чи іншу дату.

В цілому, зазначив Андрій Юсов, як інструмент легітимізації війни проти України «референдуми» уже провалилися. Така ж невдача чекає на ці псевдоволевиявлення і в організаційному плані, запевнив представник Головного управління розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

11 серпня американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія, ймовірно, перенесе дату проведення «референдумів» про анексію в окупованій Україні. Причиною є шок від атаки на авіабазу в окупованому Криму.