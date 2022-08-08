Окупанти можуть перетворити «референдуми» на збір розвідданих – ISW

Окупанти планують «голосування з дому», під час якого озброєні рашисти будуть ходити по домівках і «опитувати» жителів

Російська окупаційна влада може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Український мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров 7 серпня повідомив, що опір серед українських жителів змушує російську владу «постійно» змінювати свої плани щодо «референдуму». За даними Федорова, окупаційна влада запланувала єдиний день голосування, але зараз розглядає семиденне «голосування з дому», під час якого озброєні російські військові будуть ходити по домівках і «опитувати» жителів.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що попередньою датою референдуму залишається 11 вересня.

Скасувавши можливість особистого голосування та перейшовши на опитування по домівках, російські окупанти збільшують свої можливості для прямого залякування мирного населення України.

Окупаційна влада також може перетворити ці «опитування» на операції зі збору розвідданих для знищення української опозиції на окупованих територіях. Ліквідація виборчих дільниць для особистого голосування скасовує багато вимог до бюрократів щодо персоналу цих місць. Російські сили намагалися залучити на ці посади людей з окупованого населення. Голосування вдома також обмежує можливості партизанських нападів на ці місця.

Кремль може наказати провести різні типи голосування в різних населених пунктах залежно від місцевої підтримки, ризику партизанських нападів і бюрократичних можливостей.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

Російське військове керівництво продовжує відчувати значні зміни, що, ймовірно, вплине на зусилля російського командування та контролю в Україні.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід і південний схід від Ізюма, на схід від Сіверська та на схід і південь від Бахмута.

Російські війська, ймовірно, досягли поступових успіхів у населених пунктах на північно-західній та південно-західній околицях Донецька та продовжують зусилля з розриву українських оборонних рубежів уздовж лінії зіткнення Авдіївка - Донецьк.

7 серпня російські війська безуспішно намагалися просунутися на схід від Миколаєва.

Російські війська формують нову 72-у окрему мотострілецьку бригаду в Оренбурзькій області у складі 3-го армійського корпусу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.