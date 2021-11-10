Серце не витримало: помер воїн, який віз на Львівщину тіло загиблого героя Віталія Павлиська
Трагедія трапилася біля Пирятина Полтавської області
Під час транспортування загиблого бійця 24-ї окремої механізованрої бригади Збройних сил Віталія Павлиська для поховання на Львівщину в Пирятині помер молодший сержант Геннадій Писаренко. Про це 10 листопада повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
«Під час транспортування тіла загиблого захисника України із району Операції Об’єднаних сил у Львівську область на заправці у місті Пирятин помер наш земляк, молодший сержант Збройних сил Геннадій Писаренко. Це дуже психологічно скаладна робота – повертати додому загиблих героїв», – написала Губа.
Водій Геннадій Писаренко був волонтером гуманітарного проєкту Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ «Евакуація 200», який займається перевезенням загиблих бійців, пише сайт «Вголос».
Надзвичайна подія трапилась 9 листопада, близько 21:10 поблизу міста Пирятин Полтавської області. Геннадію Писаренку раптово стало погано. Він зупинив авто на одній із АЗС. Коли вийшов на вулицю із автівки, то знепритомнів і помер.
За попередньою інформацією, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.
Нагадаємо, що на Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська.
Також у ніч на 10 листопада на Донеччині раптово помер 34-річний воїн. Смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.
Крім того, кіборг, який захищав Донецький аеропорт, помер від коронавірусу.
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