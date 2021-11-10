Серце не витримало: помер воїн, який віз на Львівщину тіло загиблого героя Віталія Павлиська

Трагедія трапилася біля Пирятина Полтавської області

Під час транспортування загиблого бійця 24-ї окремої механізованрої бригади Збройних сил Віталія Павлиська для поховання на Львівщину в Пирятині помер молодший сержант Геннадій Писаренко. Про це 10 листопада повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

«Під час транспортування тіла загиблого захисника України із району Операції Об’єднаних сил у Львівську область на заправці у місті Пирятин помер наш земляк, молодший сержант Збройних сил Геннадій Писаренко. Це дуже психологічно скаладна робота – повертати додому загиблих героїв», – написала Губа.

Водій Геннадій Писаренко був волонтером гуманітарного проєкту Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ «Евакуація 200», який займається перевезенням загиблих бійців, пише сайт «Вголос».

Надзвичайна подія трапилась 9 листопада, близько 21:10 поблизу міста Пирятин Полтавської області. Геннадію Писаренку раптово стало погано. Він зупинив авто на одній із АЗС. Коли вийшов на вулицю із автівки, то знепритомнів і помер.

За попередньою інформацією, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Нагадаємо, що на Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська.

Також у ніч на 10 листопада на Донеччині раптово помер 34-річний воїн. Смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.

Крім того, кіборг, який захищав Донецький аеропорт, помер від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині від кулі снайпера загинув солдат із Запоріжжя.

Читайте також: