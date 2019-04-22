ЦВК опрацювала 90% протоколів: як змінилися підсумки голосування
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Розсилка
За Володимира Зеленського віддали голоси понад 73% виборців
Станом на 8:32 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія отримує опрацювала дані 90,83% електронних протоколів виборів.
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,17% або 12 339 611 виборців, а за Петра Порошенка – 24,50% або 4 132 776 виборців.
Виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, - 2,32%.
Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.
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Зеленський Володимир Олександрович73.21%
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Порошенко Петро Олексійович24.46%
Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.
Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.
Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».
Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.