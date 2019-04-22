На прифронтовій дільниці Донбасу проголосувала одна людина



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Дільниця відкрилась із запізненням о 16:00

У Донецькій області у другому турі президентських виборів-2019 на дільниці у Волноваському районі змогла проголосувати одна людина.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови ЦВК Євгеній Радченко.

Йдеться про дільницю №140379 в окрузі №60 у селі Лебединське. Вона не змогла відкритися вчасно та розпочала свою роботу лише о 16:00 у неділю, 21 квітня.

За його словами, через наближеність території до лінії розмежування у селищі не змогли свооєчасно сформувати комісію. Втім, у короткий термін знайшли 9 осіб, які прийняли присягу та приступили до роботи. Станом на 22 годину там проголосував один виборець.

Також Євген Радченко підтвердив, що між членами комісій, які працюють у зоні наближеній до лінії розмежування, були розмови про підвищення зарплати через ризик життю, втім деталі він не повідомив.

Загалом, за словами Євгенія Радченка, виборчий день пройшов успішно.

За даними громадянської мережі Опора, дільнична комісія на дільниці була сформована лише у день голосування. Загалом на цій ДВК мали б проголосувати 208 виборців.

«Національна поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом», - зазначили в Опорі.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Джерело: Громадське