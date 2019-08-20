Данило Гетманцев: Нефьодов, Верланов і Маркарова – це не люди нашої команди



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Данило Гетманцев приймає журналістів поки ще в офісі юркомпанії Jurimex

«Зараз не варто зосереджуватись на боротьбі з ФОПами, адже держава більше втрачає від податкового ухиляння крупним бізнесом»

Данило Гетманцев був одним з 20 експертів, яких Володимир Зеленський перед другим туром виборів представив як члена своєї команди. Потім його включили у виборчий список «Слуги народу» під №20. А зараз Гетманцев – один з головних претендентів від президентської партії на посаду голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Данило Гетманцев – випускник юридичного факультету Київського університету ім. Шевченка, спеціалізація – фінансове право. 15 років пропрацював в юридичній компанії Jurimex.

Незабаром він разом з колегами буде формувати правила гри для бізнесу. Гетманцев вже встиг попередити, що ухилянням середнього бізнесу від податків за допомогою ФОПів буде покладено край. В інтерв’ю «Главкому» він пояснив, чого слід очікувати малому та середньому бізнесу, а до чого готуватись олігархам.

До 15 вересня Кабмін має подати проєкт держбюджету-2020, який готує міністр фінансів Оксана Маркарова. Ви з нею спілкуєтесь щодо цього? Які показники закладають в бюджет?

Макроекономічний прогноз на наступний рік вже підготовлений Мінфіном та НБУ. Процес підготовки проекту бюджету йде повним ходом. Міністерство фінансів займає досить конструктивну позицію, наші консультації з ними тривають, проект держбюджету готується.

На мою думку, проєкт держбюджету, напрацьований Мінфіном, незалежно від персони міністра, буде доведений до логічного завершення, і в ньому будуть відображені обсяги фінансування, необхідні для виконання цілей, передбачених передвиборчою програмою.

Оксана Маркарова залишиться в новому уряді?

Ми не можемо зараз про це говорити. При цьому я оцінюю її як висококваліфікованого фахівця.

Щодо того, хто буде наступним міністром фінансів, то тут все залежить від майбутнього прем’єра. Ми вважаємо, що прем’єр повинен мати певний карт-бланш на формування уряду, щоб була командна робота. Це унікальна ситуація для України, коли не треба формувати уряд за квотним принципом. Ми вперше в історії можемо сформувати професійний уряд, незалежний від політичних ігор.

Крім монолітної команди в уряді, буде ще міцна зв’язка міністрів з профільними комітетами в Раді.

Я переконаний, що так і буде. У нас всередині команди «Слуги народу» є певні амбітні завдання, зокрема – 7% приросту ВВП.

Це реально?

Так. За умови детінізації економіки, покращення правоохоронної та судової систем, припинення гарячої фази війни, залучення інвестицій з-за кордону. 7% - абсолютно реальна цифра. Зараз в тіні знаходиться близько 45% економіки. Ми ж плануємо за п’ять років вивести з тіні 15-20%, що додасть до нинішнього росту ВВП 3% ще приблизно +3%. Крім цього на зростання ВВП впливатимуть прямі іноземні інвестиції, обсяг яких ми маємо збільшити кратно.

Хто буде в вашому комітеті податкової, митної і фінансової політики, які разом з вами будуть нести відповідальність за те, що відбуватиметься в країні?

Наприклад, Олександр Дубінський буде, Ольга Василевська-Смаглюк, Олексій Устенко, Олексій Леонов, який, до речі, переміг на окрузі Сергія Ківалова.

Багато журналістів за фахом, а буде хтось з податківців чи фінансистів?

Щодо спеціалістів, то у нас в комітеті багато мажоритарників, які є зрізом українського суспільства. Ми розуміємо, що багато чому треба вчитись, і мені також. Наприклад, я не глибоко знайомий із небанківським фінансовим сектором. Так само іншим членам комітету треба занурюватись в податкову сферу. Ми зараз власне цим і займаємось.

Раніше ви заявляли, що треба встановити рівні правила між державою та бізнесом. Вже є якісь напрацювання щодо цього?

Ми останнім часом буде часто зустрічались з бізнесом, і в них основний запит – робота «в білу», щоб ухилення від податків, не створювало конкурентних переваг, як це є зараз.

Цю проблему треба розкласти на декілька секторів. Є ухиляння крупного бізнесу та олігархату з використанням низькоподаткових юрисдикцій. Вони використовують різноманітні конструкції в інших державах, що призводить до «подвійного неоподаткування». До речі, це досить високоінтелектуальна діяльність фінансових аналітиків, з якою важко боротися.

Але і з другої сторони аналітики працюють над тим, як подолати ці конструкції. Вже давно Організація економічного співробітництва та розвитку розробила план BEPS, який ми повинні імплементувати в українське законодавство. Це стосується багатьох положень, серед яких, зокрема, контрольовані іноземні компанії (КІК) - юрособи за кордоном, які належать нашим резидентам. З прибутку таких компаній їх власники в Україні повинні заплатити податок на доходи фізосіб.

Інша популярна схема, яку використовував колишній президент: бізнес, який знаходиться на території України, оформлений на нерезидента, продається за кордоном шляхом продажу акцій цього нерезидента. Тобто акції, припустимо, кіпрської компанії, яка володіє українським підприємством, продаються іншій кіпрській компанії. В такому разі податки взагалі не сплачуються, або сплачуються в невеликій сумі. Таким чином виходить безподаткова схема. І з багатомільйонної угоди в Україні не сплачується ані гривні податку.

Але ж це не протизаконно?

Зараз це спірне питання. Але ми хочемо чітко врегулювати ці відносини.

Тобто звинувачення на адресу Петра Порошенка щодо продажу «Кузні на Рибальському» не дуже обґрунтовані?

Я не знаю, які саме звинувачення йому пред’являють по цій справі. Але зараз ми можемо казати, що ця угода була здійснена з метою ухилення оподаткування. На мою думку, тут повинна відбутися перекваліфікація з відповідним донарахуванням та сплатою усіх податків в Україні. Вже зараз є така позиція, але вона досить складна і комплексна, її треба доводити в суді. Власне ми пропонуємо це більш точно врегулювати.

Є ще поняття «постійне представництво» - коли на території України здійснюється діяльність від імені закордонної компанії. Це може призводити до подвійного неоподаткування доходів та приховування діяльності іноземної компанії в Україні під виглядом представництва нерезидента. Законопроектом пропонується суттєво розширити поняття представництва іноземної юрособи відповідно до рекомендацій OECD.

Також, для боротьби з ухиленням крупного бізнесу від оподаткування пропонуємо запустити автоматичний обмін податковою інформацією. Україна повинна отримувати звіти про всі активи своїх резидентів за кордоном.

А чому, на вашу думку, цей обмін інформацією до сих пір не запущений?

Тому що не було політичної волі. Процес умисно блокувався. Відповідний законопроект (FACTA) лежить у Верховній Раді вже більше двох років. Ми пропонуємо прийняти ці законопроєкти в першу чергу.

Що стосується малого та середнього бізнесу, то ми не будемо жодним чином чіпати систему ФОПів. Однак ми повинні вжити заходів з недопущення зловживань з боку великого бізнесу із використанням податкового режиму єдиного податку з метою ухилення від оподаткування.

Ви заявляли, що електорат Зеленського готовий платити чесно податки. Але якщо перейти з «зарплат в конвертах» на повністю білі зарплати, то співробітник отримає менше грошей. А це може викликати невдоволення електорату.

Я б не вживав слово «електорат» по відношенню до наших співгромадян. До того ж я переконаний, що чесно сплачувати податки готові не тільки ті українці, які голосували на виборах за президента. Сумлінні платники – це переважна більшість громадян України. Однак, сплачуючи сумлінно податки в країні, де всі ухиляються від сплати, де держава не виконує покладені на неї функції, ти виглядаєш дурнем в очах оточуючих і врешті самого себе. І мені здається нам вдалося розірвати цей хибний ланцюг. Традиція перервана з боку першої особи держави, яка власним прикладом сповідує заповідь «не кради і не давай красти іншому».

Якщо ж говорити про зарплати в конвертах, що сплачуються через механізм ФОП, поки що це не головна проблема нашої тіньової економіки. Іншими словами, такі зарплати заподіюють значно менше шкоди економіці і бюджету, аніж цілі галузі, які перебувають в тіні, використовуючи механізм єдиного податку. Наприклад, продаж електронної техніки, ювелірних виробів, медикаментів тощо.

Данило Гетманцев та Володимир Зеленський

І як вирішити цю проблему?

Це комплексне рішення. Передусім, е-чек, який дозволяє здійснювати он-лайн контроль будь-яких операцій через смартфон, зв’язаний з фіскальним сервером ДПС. Також виведенню із тіні сприяє застосування електронного інвойсу, коли всі пересування товарів по Україні будуть супроводжуватись електронним обліком.

Якщо по е-чеку у нас вже майже готовий законопроєкт, то по е-інвойсу у нас ще йдуть дискусію на рівні концепції. В будь-якому разі плануємо до кінця року провести ці та інші заходи по детінізації.

Хотів би повернутись до «сірих зарплат».

Це комплексне питання. В нього входять і заходи з детінізації економіки. Але ми розуміємо, що самими адміністративними методами нічого не зробимо. «Зарплати в конвертах» - це наслідок, симптом, який має зникати разом з виводом економіки з тіні.

Тобто не будуть посилюватись перевірки Держпраці в пошуках нелегальних робітників?

Я не вважаю ці перевірки правильним і головне ефективним рішенням. Ми будемо зменшувати ті величезні штрафи, які накладають інспектори. Це принципове питання, тому що система штрафів не працює. Після виявлення «нелегала» під час такої перевірки перед підприємцем виникає дилема – припинити бізнес або дати хабар інспектору. З власного спілкування з бізнесменами я знаю, що платити штраф в 1 млн грн вони ніколи не будуть. Штраф повинен бути відчутним, але не катастрофічним в 120 тис. грн.

В лютому Мінсоцполітики запропонувало свій механізм, як вирахувати ФОПів, які ухиляються від оподаткування. Якщо ФОП буде відповідати одночасно трьом із семи визначених критеріїв, тоді відносини вважатимуться трудовими і треба сплачувати всі податки. Ви підтримуєте цю ініціативу?

Я не підтримую такий підхід. Використовувати усі ці формальні критерії, які є досить суперечливими і не завжди об’єктивними, я би не став.

І взагалі мені здається, що держава більше втрачає від ухиляння великого бізнесу та перебування цілих галузей економіки в тіні. Гральний бізнес, бурштин, виробництво алкоголю…. За що не візьмись – повсюди тінь. Це місце для прикладення зусиль. Хоча ще раз повторюю, щодо зловживань з єдиним податком також треба навести лад.

Ви 15 років в юрфірмі консультували бізнес щодо питань оподаткування. Зараз же ви будете по іншу сторону барикад…

У мене досить велика практика, в тому числі і судові спори. Я представляв бізнес в податкових справах, знаю проблематику зсередини.

Моя мета врегулювати відносини у галузі публічних фінансів таким чином, щоб звести спори до мінімуму, знайти вірний баланс в інтересах платників податків та держави. І вважаю, що людина, яка знає ситуацію зсередини, зможе цього досягнути.

Припустимо, до вас будуть приходити лобісти або ваші колишні клієнти…

Це можливо, але все залежить від того, як їх приймати. Ми повинні відкрито з усіма бізнесами обговорювати свої майбутні рішення.

Однак, з іншого боку я впевнений, що жодних кулуарних домовленостей, жодного лобіювання чиїхось вузьких інтересів у нас не буде взагалі, незалежно від того, клієнт це чи незнайома людина. З лютого, коли я приєднався до команди Зеленського, діяли саме такі принципи і немає жодного сумніву, що вони не зміняться.

А чому ви впевненні, що великий бізнес буде зацікавлений сплачувати всі податки, якщо залишатиметься хоча б якась можливість не сплатити хоча б 5%. Для деяких ухиляння від оподаткування – єдина спроба залишатись на плаву. В Україні вже була невдала спроба знизити ЄСВ. Чому тоді зараз вдасться вивести з тіні крупний бізнес?

Те, що бізнес буде ухилятися в якійсь частині, у мене не викликає сумнівів. Це загальносвітова практика. Взагалі конфлікт між державою та платником податку – він природній. Платника податку позбавляють власності, а він у свою чергу намагається цього не допустити. Однак ми говоримо про масове ухилення. Його не може бути в нормальній, цивілізованій країні.

Галузь з виробництва алкоголю у нас на 60% в тіні… Це ж не проблема того, що якийсь бізнесмен хоче заощадити на сплаті податків, перехитривши державу. Це вже системна проблема.

Ви вважаєте, варто залишати монополію держави на виробництво спирту?

Це питання ще обговорюється. Рішення поки не прийнято. Але багато що говорить про те, що монополію треба ліквідовувати, тому що вона неефективна.

Питання щодо євроблях. З 22 серпня їх знову почнуть штрафувати.

Є рішення команди про останнє продовження періоду для пільгового розмитнення.

А ви вважаєте логічним та справедливим, що для певної категорії громадян роблять виняток?

Проблема євроблях була повністю від початку і до кінця спровокована минулою владою. Спочатку людям дали можливість завозити автівки на європейських номерах, популістично закривали спочатку очі, а потім популістично прийняли рішення про пільгове розмитнення. І перше, і друге рішення були аморальними.

На даний момент йдеться про останнє продовження строку розмитнення. Це рішення нашої команди, яке народилось в глибокій дискусії. Ми вирішили піти на такий крок, тому що багато громадян не встигли оформити авто. Але більше такого рішення приймати не будемо.

Тобто якщо в січні наступного року з’являться мітинги євробляхерів, то з ними вже ніхто дискусії вести не буде?

Саме так. І вони це добре розуміють. Вулична демократія, особливо в публічних фінансах, вкрай шкідлива.

Ви досить часто критикуєте попередню владу. Вона встигла провести конкурси на посади керівників податкової (Сергій Верланов) та митниці (Максим Нефьодов). Чи є це політично некоректно, коли влада, що йде, призначає людей?

До цього конкурсу на посаду керівників митниці та податкової у нас також є багато питань. Однак конкурс вже відбувся, його результати не були оскаржені, з переможцями підписані 5-річні контракти. Мені здається, що переможцям треба дати шанс показати себе в роботі, а вже потім робити висновки.

Ми знаємо, що у Нефьодова є успішні кейси в минулому, так само як і у Верланова – професіонала в оподаткуванні. Вони повинні отримати шанс і оцінювати їх треба вже за результатами роботи.

Якщо митницю оцінювати ще рано, то по податковій вже є позитивні тенденції. Наприклад, за квартал отримали додатково 1 млрд грн завдяки припиненню «скруток» з ПДВ в деяких областях, де вже замінили керівництво. Завершується реорганізація відомства. Закрито декілька великих конвертаційних центрів.

Звичайно, ще в деяких областях продовжуються старі корупційні практики. Дамо можливість керівнику податкової і там вирівняти ситуацію.

Нефьодов, Верланов, як і Маркарова – це не люди нашої команди, але вони технократи, ми уважно слідкуємо за їх діями і рішеннями і будемо щасливі, якщо вони в повній мірі виконають покладені на них завдання, і в такому випадку за якої влади вони були призначені – стане третьорядним питанням.

Недавно влада на Закарпатті оприлюднила дані про надходження від митниці за липень. Деякі це інтерпретували як наслідок візиту Зеленського в цей регіон на початку липня. А ви як вважаєте?

По митниці ми ще навіть не на початку шляху. Ми просто досить чітко та однозначно позначили свій намір скасувати корупційні практики. Я знаю, що там почули нас.

Хоча зробити треба багато чого. По-перше треба боротись з корупційними схемами на митниці наявними засобами. Просто увімкнути на повну ті механізми які вже існують в законодавстві, але не працюють, викривлені правозастосовчою практикою.

По-друге і по-третє, це системні інституційні зміни, які також необхідні. Сюди відносяться і діджиталізація, і спрощення митних процедур, і ті ж самі сканери, і створення єдиної юрособи, і багато чого іншого. Це все звичайно також треба впроваджувати. Але головне – альфа і омега митних змін – це виконання її керівництвом тієї заповіді, з якої почав Президент – не красти та не давати красти іншим.

Сергій Чепінський, «Главком»