Навіщо дурите? Данілов осоромив Шуфрича в прямому етері (відео)

Секретар РНБО відповів жорстко відповів проросійському депутату

У прямому ефірі токшоу «Право на владу» відбулася сварка між секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даниловим та народним депутатом від партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Нестором Шуфричем.

Нардеп від ОПЗЖ заявив, що погоджується із секретарем РНБО щодо невисокої імовірності повномасштабного нападу РФ на Україну.

«Ми розуміємо, що це буде катастрофа світового масштабу. Це розуміють у Москві, це розуміють у Києві, і не тільки», – заявив Нестор Шуфрич, закликавши уникати паніки.

У відповідь на репліку Шуфрича секретар Ради національної безпеки та оборони України заявив, що насправді загроза нападу РФ все ж існує, особливо з урахуванням присутності всередині України «п’ятої колони».

«Якщо б її не було, якщо б ми були єдині, то Путін так зухвало би себе не поводив», – зазначив Данилов.

Секретар РНБО додав, що має на увазі депутатів від ОПЗЖ, які літають до Росії «про щось базікати».

«Ви сором’язливо кажете «конфлікт на Донбасі». Російська Федерація зайшла війною на територію Донецької та Луганської областей, крапка. Ніякого внутрішнього конфлікту немає – там російські війська, російські офіцери, російські снаряди. Про що ви кажете? Нащо ви обманюєте український народ?», – обурився Олексій Данілов та звернувся до Шуфрича.

Нестор Шуфрич намагався виправдатися, проте ведуча його зупинила. Наталія Мосейчук закликала обох політиків до конструктивної розмови та назвала їх «політичними пенсіонерами».

Раніше міністерка Верещук посварилась із Шуфричем в прямому ефірі. Також Шуфрич влаштував істерику в прямому етері та напав на Ляшка.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

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