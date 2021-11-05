Міністерка Верещук посварилась із Шуфричем та нагадала про візити його соратників до Москви (відео)

Новопризначена членкиня уряду запропонувала Нестору Шуфричу вплинути на протилежну сторону російсько-українського конфлікту

Новопризачена віцепрем’єрка – мініністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук посварилась із проросійським депутатом Нестором Шуфричем в ефірі політичного ток-шоу «Право на владу».

Під час дискусії щодо подальших можливих кроків влади із політичного врегулювання ситуації на Донбасі, віцепрем’єрка, та присутній в студії голова МЗС Дмитро Кулеба наголошували на тому, що задля обговорення політичних питань, необхідно вирішити питання безпеки, зокрема, домогтися безумовного припинення вогню.

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Також Верещук нагадала, що представники окупаційної влади ОРДЛО не допускають на свою територію представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, а віднедавна ще й почали перешкоджати роботі моніторингової місіє ОБСЄ на Донбасі.

«Про які політичні домовленості може йти мова?», – обурилася Ірина Верещук, додаши, що якщо депутати ввід «ОПЗЖ» мають вплив на протилежну сторону конфлікту, їм слід застосувати ці важелі та допомогти, принаймні, вирішенню ключових гуманітарних питань.

У відповідь на репліку міністерки народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич заявив, що якщо влада не може вирішити питання із мирного врегулювання ситуації на Донбасі та повернення українських територій, його політична сила готова прийти на допомогу владі, але для цього потребує відповідного мандату.

«Коли ви їдете до Кремля і щось вирішуєте, вам потрібен мандат, вам дає влада? Ось недавно ваш колега, співпартієць був у Кремлі. Розмовляв з кимось, зустрічався, робив фотографії. Скажіть, у вас був для цього мандат влади, якщо ви зараз про це?», – запитала в Шуфрича у відповідь віцепрем’єрка.

Слід зазначити, що, нещодавно співзасновник проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович відвідав Москву.

Також нагадаємо, що 4 листопада Верховна Рада України проголосувала за призначення нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук віцепрем'єр-мінстром та головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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