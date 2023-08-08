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Північна Корея постачає зброю РФ? РНБО відреагувало

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Північна Корея постачає зброю РФ? РНБО відреагувало
Прохання Росії про допомогу КНДР означатиме, що в РФ не все так добре з обладнанням і озброєнням
фото з відкритих джерел

Україна поки не фіксує доказів передачі з боку Північної Кореї зброї для Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що попри чутки про передачу з боку Північної Кореї зброї для Росії, поки не фіксують докази цього. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Як зазначив Данілов, якщо Росія звертається за допомогою до КНДР, це означатиме, що в неї не все так добре з обладнанням і озброєнням.

«Ми розуміємо, що там відбувається. Чи допомагатиме Корея, чи ні, давайте подивимося. Сьогодні ми не можемо сказати, що таке вже відбувається, але ми тримаємо руку на контролі, розуміємо наявні процеси, переговори, які є», – сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що поки що Україна може впевнено стверджувати про передачу Росії іранської зброї, яка використовується для вбивства мирного населення.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав заводам, що спеціалізуються на виробництві ракетних двигунів, артилерії та іншої зброї, зростити їх потужності в межах підвищення обороноздатності країни.

Раніше група північнокорейських хакерів таємно зламувала комп'ютерні мережі великого російського розробника ракет протягом щонайменше п'яти місяців минулого року.

До слова, Україна має зброю власного виробництва, щоб завдавати удари по Росії. Далекобійна зброя, яку Україна просить у західних партнерів, потрібна для того, щоб звільняти окуповані території.

Теги: Олексій Данілов РНБО Північна Корея росія озброєння

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