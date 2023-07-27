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З дронами, окрім Ірану, Росії допомагають й інші країни – Данілов

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
З дронами, окрім Ірану, Росії допомагають й інші країни – Данілов
Ставка країни-агресорки на БПЛА є спробою переломити хід війни нетрадиційним озброєнням
фото з відкритих джерел

У ворожих безпілотниках можуть бути іноземні складові

Росія хизується збільшенням виробництва ударних безпілотників, але не говорить про те, скільки іноземних компонентів використовує в них. Українська розвідка та Збройні сили збирають докази щодо причетності інших країн до виробництва смертоносних дронів. Про це секретар Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів у інтервʼю «24 каналу».

Збільшенням виробництва дронів країна-агресорка намагається переломити хід війни. Безпілотники «Шахед», передані Росії Іраном, здебільшого атакують не військові цілі, а цивільну інфраструктуру. Відповідно, країни, причетні до їх виробництва, є спонсорами вбивства дітей, жінок та літніх людей.

«Сьогодні можемо констатувати, що в цих безпілотниках можуть бути не лише іранські компоненти, а й компоненти інших країн», – зазначив секретар РНБО.

Якщо це буде доведено, Україна зробить публічний звіт щодо іноземних компонент іранського безпілотника. Такий крок спонукатиме наших партнерів ефективніше контролювати розповсюдження своїх виробів.

За словами Данілова, українська розвідка знає практично про кожен крок противника щодо виробництва ударних безпілотників. Російська ставка на дрони є спробою переломити хід війни нетрадиційним озброєнням.

«Звичайно, за понад 500 днів війни вони зрозуміли, що перемогти нас в такий спосіб вони не можуть. Тому вони роблять висновки зі своїх помилок на першому етапі війни й готують більш серйозні виклики для наших військових», – сказав політик.

Раніше Данілов пояснив рішення Кремля щодо арешту Гіркіна.

Нагадаємо, Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії. За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року. 

Зауважимо, завод «Шахедів» у Росії може мати значний вплив на війну: США б’ють на сполох. Аналітики відзначають, що будівництво заводу завершиться до початку наступного року. Вони також стверджують, що Іран регулярно переправляє обладнання в Росію, щоб допомогти в будівництві об'єкта. Невдовзі завод забезпечить Росію великим запасом безпілотників

До слова, Іран розробив оновлений дрон Shahed (фото). Удосконалений БПЛА має крейсерську швидкість 350 км/год та здатний нести 13 бомб та 500 кг електронного обладнання.

Читайте також: Де Росія бере «Шахеди». Інтерв’ю з розслідувачем, який викрив фабрику у Татарстані
Теги: Олексій Данілов безпілотник росія

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