Заколот Пригожина – це спецоперація, яку погодив Путін – Данілов

Путін намагався виявити генералів, яким не подобається його правління

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що заколот ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина був спецоперацією, яку погодив російський диктатор Володимир Путін, аби виявити нелояльних генералів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, погоджена з Путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до Путіна та його оточення», – зазначив він.

Данілов додав, що вже є розуміння кількості генералів, що відсторонені від виконання своїх обов'язків, частина із них перебуває за ґратами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.