Данілов анонсував хороші новини з окупованого Бердянська

«Наші військові нас точно не підведуть»

Зміни очікуються не тільки на Бахмутському, а й на Запорізькому напрямку, зокрема в тимчасово окупованому Бердянську. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«У нас є приємні новини не тільки з Бахмутського, а й із Запорізького напрямку, те, що стосується Бердянська, то ситуація знаходиться під контролем. Наші військові нас точно не підведуть», – сказав він.

Данілов додав, що українські військові вже відповідають усім стандартам НАТО, і зараз наші Збройні сили знаходяться на вищих позиціях по спроможності як тримати оборону, так і проводити наступ, не маючи переваги у повітрі.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вдень 11 липня пролунала серія вибухів.

Зокрема повідомлялося, що в окупованому Бердянську ліквідовано російського генерала.

До слова, триває 503-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та два розвідувальних безпілотники типу Zala. Також, ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.